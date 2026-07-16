सूजी से बनाएं मिनटों में तैयार होने वाले 10 ट्रेडिशनल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, हर उम्र के लोगों को आएंगे पसंद
Traditional Sooji Dishes: सूजी से बनने वाले व्यंजन स्वाद, पोषण और आसान तैयारी का बेहतरीन मेल हैं। चाहे आप झटपट नाश्ता बनाना चाहते हों या परिवार के लिए कुछ पारंपरिक और भरपेट, सूजी से कई स्वादिष्ट विकल्प तैयार किए जा सकते हैं।
सूजी, जिसे रवा या सेमोलिना भी कहा जाता है, भारतीय रसोई का एक बेहद लोकप्रिय और कई तरह से खाने में इस्तेमाल हने वाला खाद्य पदार्थ है। यह ड्यूरम गेहूं से तैयार की जाती है और इससे कई तरह के स्वादिष्ट व पौष्टिक व्यंजन बनाए जाते हैं। सूजी आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती है, आसानी से पच जाती है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है। अगर आप रोज के नाश्ते में कुछ नया और झटपट बनने वाला विकल्प तलाश रहे हैं, तो ये 10 ट्रेडिशनल सूजी के व्यंजन आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
पनियारम पनियारम दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे सूजी, दही और मसालों के बैटर से बनाया जाता है। बैटर को कुछ देर रखने के बाद इसमें सब्जियां मिलाकर अप्पे पैन में पकाया जाता है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम यह व्यंजन नारियल की चटनी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है। (Photo Source: Pexels)
रवा डोसा रवा डोसा अपनी कुरकुरी बनावट के लिए काफी पसंद किया जाता है। इसे सूजी, चावल के आटे और मसालों के पतले घोल से तैयार किया जाता है। ऊपर से प्याज और हरी मिर्च डालकर इसे तवे पर पकाया जाता है। सांभर और नारियल की चटनी के साथ इसका स्वाद लाजवाब होता है। (Photo Source: Pexels)
रवा इडली रवा इडली बिना फर्मेंटेशन के बनने वाली आसान और झटपट डिश है। इसे सूजी, दही, सरसों, हरी मिर्च और धनिया मिलाकर तैयार किया जाता है। बैटर को कुछ देर रखने के बाद इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर इडली के सांचे में स्टीम किया जाता है। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें। (Photo Source: Pexels)
सूजी और केले का हलवा अगर दिन की शुरुआत मीठे स्वाद से करना पसंद है, तो सूजी और केले का हलवा जरूर आजमाएं। पके हुए केले, सूजी, घी, गुड़ या चीनी और इलायची से तैयार यह ट्रेडिशनल स्वीट स्वाद के साथ-साथ एनर्जी भी देती है। ऊपर से भुने हुए मेवे डालकर इसका स्वाद और बढ़ाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
सूजी चीला सूजी, दही, बारीक कटी सब्जियों और मसालों से तैयार होने वाला सूजी चीला स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता है। इसे तवे पर हल्के तेल या घी में सुनहरा होने तक सेंका जाता है। पुदीने या धनिये की चटनी के साथ इसका स्वाद बेहतरीन लगता है। (Photo Source: Pexels)
सूजी पैनकेक मीठा नाश्ता पसंद करने वालों के लिए सूजी पैनकेक अच्छा विकल्प है। इसे सूजी, दूध या दही और थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर बनाया जाता है। तैयार पैनकेक पर शहद, ताजे मौसमी फल या ड्राई फ्रूट्स डालकर परोसा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
सूजी का दलिया सूजी का दलिया मीठा और नमकीन दोनों तरह से बनाया जा सकता है। मीठे दलिये के लिए इसे दूध, गुड़ या चीनी और सूखे मेवों के साथ पकाएं, जबकि नमकीन वर्जन में सब्जियां और हल्के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। यह हल्का और हेल्दी नाश्ता है। (Photo Source: Pexels)
सूजी टोस्ट अगर आप जल्दी बनने वाला नाश्ता चाहते हैं तो सूजी टोस्ट एक बेहतरीन विकल्प है। सूजी, दही, सब्जियां और मसालों का गाढ़ा मिश्रण तैयार करके इसे ब्रेड पर फैलाया जाता है और तवे पर कुरकुरा होने तक सेंका जाता है। इसे टोमैटो सॉस या हरी चटनी के साथ खाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
उपमा उपमा दक्षिण भारत का एक पॉपुलर नाश्ता है। इसमें भुनी हुई सूजी को सरसों, करी पत्ता, मूंगफली, हरी मिर्च और सब्जियों के साथ पकाया जाता है। इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाए तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। (Photo Source: Pexels)