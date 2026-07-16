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सूजी, जिसे रवा या सेमोलिना भी कहा जाता है, भारतीय रसोई का एक बेहद लोकप्रिय और कई तरह से खाने में इस्तेमाल हने वाला खाद्य पदार्थ है। यह ड्यूरम गेहूं से तैयार की जाती है और इससे कई तरह के स्वादिष्ट व पौष्टिक व्यंजन बनाए जाते हैं। सूजी आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती है, आसानी से पच जाती है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है। अगर आप रोज के नाश्ते में कुछ नया और झटपट बनने वाला विकल्प तलाश रहे हैं, तो ये 10 ट्रेडिशनल सूजी के व्यंजन आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। (Photo Source: Pexels)