खुशबू के साथ हरियाली भी देंगे ये 10 इंडोर पौधे, मानसून में लगाएं घर पर ये सुगंधित इंडोर प्लांट्स
मानसून के दौरान घर में नमी और सीलन के कारण अक्सर बदबू आने लगती है। ऐसे में कुछ खुशबूदार इंडोर पौधे न केवल आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से वातावरण को भी ताजगी से भर देते हैं। जानिए ऐसे 10 सुगंधित पौधों के बारे में, जो बारिश के मौसम में आपके…
मानसून का मौसम ठंडी हवाएं और हरियाली तो लेकर आता है, लेकिन इसके साथ घरों में नमी, सीलन और बदबू की समस्या भी बढ़ जाती है। अगर आप कमरे को बार-बार एयर फ्रेशनर से महकाने के बजाय प्राकृतिक तरीका अपनाना चाहते हैं, तो खुशबूदार इंडोर प्लांट्स बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये पौधे न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुगंध और बेहतर वायु गुणवत्ता के जरिए घर को ताजगी से भर देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 इंडोर पौधों के बारे में जो मानसून में आपके घर को महका सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
यूकेलिप्टस अगर आपके घर में अच्छी रोशनी और वेंटिलेशन है, तो छोटे गमले में यूकेलिप्टस का पौधा लगाया जा सकता है। इसकी पत्तियों से निकलने वाली ताजगीभरी खुशबू घर को स्पा जैसा एहसास देती है और सीलन की गंध कम करने में मदद करती है। (Photo Source: Pexels)
गार्डेनिया गार्डेनिया के सफेद फूल बेहद आकर्षक होते हैं और इनमें तेज लेकिन सुखद फूलों जैसी खुशबू होती है। यह पौधा नमी वाले वातावरण में अच्छी तरह बढ़ता है, इसलिए बारिश के मौसम के लिए उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी को हल्का नम रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें। (Photo Source: Pexels)
होया होया को वैक्स प्लांट भी कहा जाता है। यह कम देखभाल वाला पौधा है, जो समय आने पर छोटे-छोटे सितारे जैसे फूल देता है। इसके फूलों से हल्की मीठी सुगंध निकलती है, जो कमरे को लंबे समय तक महकाए रखती है। (Photo Source: Pexels)
चमेली चमेली अपने मीठे और मनमोहक फूलों की खुशबू के लिए जानी जाती है। इसकी सुगंध पूरे कमरे को प्राकृतिक रूप से महका देती है। इसे ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप या पर्याप्त रोशनी मिलती हो। मानसून के दौरान इसकी खुशबू घर की सीलन भरी गंध को काफी हद तक कम कर सकती है। (Photo Source: Pexels)
लैवेंडर लैवेंडर अपनी सुकून देने वाली खुशबू के लिए दुनियाभर में लोकप्रिय है। इसकी महक तनाव कम करने में भी मदद कर सकती है। इसे खिड़की के पास रखें, जहां अच्छी रोशनी मिल सके। यह घर की बदबू को छिपाने के साथ-साथ वातावरण को शांत और ताजगीभरा बनाता है। (Photo Source: Pexels)
लेमन बाम मिंट फैमिली का यह पौधा हल्की नींबू जैसी खुशबू छोड़ता है, जो कमरे को तुरंत ताजगी से भर देती है। यह गमले में आसानी से उग जाता है और अप्रत्यक्ष धूप में अच्छी तरह बढ़ता है। (Photo Source: Pexels)
पुदीना पुदीना उगाना बेहद आसान है और इसकी ताजी खुशबू घर को तुरंत फ्रेश महसूस कराती है। इसकी पत्तियों को हल्का छूने पर भी सुगंध फैलने लगती है। इसके अलावा आप इसे चाय, चटनी और कई व्यंजनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
रोजमेरी रोजमेरी की लकड़ी जैसी हल्की हर्बल खुशबू घर के वातावरण को प्राकृतिक रूप से महकाती है। यह सिर्फ सजावटी पौधा ही नहीं, बल्कि किचन में मसाले के रूप में भी उपयोगी है। इसे अच्छी रोशनी वाली जगह पर रखें। (Photo Source: Pexels)
सेंटेड जेरेनियम सामान्य जेरेनियम से अलग, इसकी पत्तियों से नींबू, गुलाब या पुदीने जैसी अलग-अलग खुशबू आती है। इसकी पत्तियों को हल्का छूते ही सुगंध फैलने लगती है। यह कम देखभाल में भी अच्छी तरह बढ़ता है। (Photo Source: Pexels)