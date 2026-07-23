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मानसून का मौसम ठंडी हवाएं और हरियाली तो लेकर आता है, लेकिन इसके साथ घरों में नमी, सीलन और बदबू की समस्या भी बढ़ जाती है। अगर आप कमरे को बार-बार एयर फ्रेशनर से महकाने के बजाय प्राकृतिक तरीका अपनाना चाहते हैं, तो खुशबूदार इंडोर प्लांट्स बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये पौधे न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुगंध और बेहतर वायु गुणवत्ता के जरिए घर को ताजगी से भर देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 इंडोर पौधों के बारे में जो मानसून में आपके घर को महका सकते हैं। (Photo Source: Pexels)