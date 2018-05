Published on May 17, 2018 11:18 am

1 / 9 Race 3 Trailer: रेस 3 के ट्रेलर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था जो 15 मई को खत्म हुआ। ईद पर 'भाई' यानी सलमान खान अपने फैन्स को फिल्म रेस 3 का तोहफा देंगे। फिल्म 15 जून को रिलीज होगी। 'भाई' की फैन फॉलेइंग कितनी जबरदस्त है यह सब जानते हैं। फैन्स को फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन इसी बीच कई लोगों ने ट्विटर पर जमकर रेस 3 के ट्रेलर की खिल्ली उड़ाई है। फिल्म के ट्रेलर पर जमकर मजेदार Memes और स्पूफ फोटोज शेयर किए जा रहे हैं। इन्हें देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी। स्पूफ फोटोज के जरिए काला हिरण से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक को ट्रेलर में दिखा दिया गया है। और यह काम कैसे हुआ? यह आप सोशल मीडिया पर वायरल इन फनी फोटोज को देखकर समझ जाएंगे।

