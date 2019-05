Published on May 17, 2019 11:40 am

1 / 6 पोर्न इंडस्ट्री को लेकर समाज में नाकारात्मक रवैया रहा है। काफी बदनाम इंडस्ट्री मानी जाती है। किसी भी सभ्य समाज के लोग इस दुनिया में आने की नहीं सोचते लेकिन हालात कुछ ऐसा बन जाता है कि ना चाहते हुए भी वह इसका हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ युदी पिनेदा के साथ हुआ था जिसने नन बनने के लिए लगभग एक दशक तक कॉन्वेंट में ट्रेनिंग ली लेकिन वह नन बनने के बजाय एक प्रोफेशनल पोर्न स्टार बन गईं। युदी पिनेदा उत्तर-पश्चिम कोलंबिया के इटुआंगो की रहने वाली हैं। युदी ने अपने एक साक्षात्कार में बताया था कि जब वह नन बनने के लिए गईं तो वह काफी कम उम्र की थीं। नन के लिए शिक्षण के दौरान ही युदी को उनके अपने धार्मिक गुरु से प्यार हो गया। इस बात की चर्चा पूरे चर्च में फैल गई। लिहाजा युदी को चर्च छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान उनको अपने जीवन को चलाने के लिए नौकरी की तलाश कर दी। इस कोशिश में उनको पहली नौकरी नेस्ले में मिली। लेकिन जुआन बस्टोस के साथ की एक मुलाकात, जो एडल्ट फिल्मों के लिए मॉडल्स की भर्ती किया किया करता था, ने युदी को पोर्न की तरफ मोड़ दिया। युदी के मुताबिक शुरू में उनको इस काम को लेकर काफी बुरा लगा लेकिन अब वह काफी सहज हैं। उनको इस काम को लेकर कोई पछतावा नहीं है। (सभी फोटो- युदिया के सोशल अकाउंट से)

2 / 6 जैसे ही युदी बड़ी हुईं उनको अपने ही गुरु के प्रति एट्रेक्शन बढ़ने लगा।

3 / 6 बाद में उस धार्मिक गुरु से युदी ने नाता तोड़ लिया।

4 / 6 शुरू में युदी नन बनने को लेकर काफी उत्साहित थी।

5 / 6