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अगर आप इस वीकेंड घर पर आराम करते हुए कुछ नया देखने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रोमांस, फैंटेसी, थ्रिलर, के-ड्रामा और एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी जैसी अलग-अलग शैलियों का भरपूर मनोरंजन देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस वीकेंड रिलीज हुई नई ओटीटी रिलीज के बारे में। (Still From Film and Series)