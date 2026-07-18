घर बैठे बनाएं वीकेंड खास, OTT पर देखें नई रिलीज का शानदार कलेक्शन, मिलेगा भरपूर मनोरंजन
Your Weekend Watchlist: अगर आप वीकेंड पर घर बैठे बेहतरीन मनोरंजन की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। रोमांस, थ्रिलर, फैंटेसी, के-ड्रामा और कॉमेडी जैसी अलग-अलग जॉनर का यह नया कंटेंट हर तरह के दर्शकों के लिए शानदार मनोरंजन का वादा करता है।
अगर आप इस वीकेंड घर पर आराम करते हुए कुछ नया देखने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रोमांस, फैंटेसी, थ्रिलर, के-ड्रामा और एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी जैसी अलग-अलग शैलियों का भरपूर मनोरंजन देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस वीकेंड रिलीज हुई नई ओटीटी रिलीज के बारे में। (Still From Film and Series)
डिजायर डिजायर एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक थ्रिलर है, जिसमें एक सफल महिला वकील की शांत और खुशहाल जिंदगी तब बिखरने लगती है, जब उसका अपने पति के युवा स्विमिंग कोच के साथ प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। यह रिश्ता धीरे-धीरे जुनून, धोखे और खतरनाक घटनाओं का रूप ले लेता है, जिससे कहानी लगातार रोमांचक होती जाती है। (Still From Film)
हार्टस्टॉपर फॉरएवर हार्टस्टॉपर फॉरएवर लोकप्रिय रोमांटिक सीरीज का फीचर-लेंथ फिनाले है। इसमें निक और चार्ली अपने रिश्ते के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर का सामना करते हैं, जब उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दोस्ती और फ्यूचर से जुड़े बड़े फैसलों के बीच अपने प्यार को मजबूत बनाए रखना होता है। यह कहानी इमोशनल पलों और युवाओं की रियल लाइफ की चुनौतियों को खूबसूरती से पेश करती है। (Still From Series)
मेटिंग सीजन मेटिंग सीजन एक एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज है, जिसमें जंगल के जानवरों की दुनिया को मजेदार अंदाज में दिखाया गया है। प्रजनन के मौसम के दौरान उनके बीच होने वाली अजीबोगरीब परिस्थितियां, रोमांस, प्रतिस्पर्धा और अफरा-तफरी दर्शकों को भरपूर हंसी और मनोरंजन का अनुभव कराती हैं। (Still From Series)
स्पूकी इन लव स्पूकी इन लव एक फैंटेसी रोमांस है, जिसमें एक होटल की उत्तराधिकारी भूतों को देख सकती है, जबकि एक गवर्नमेंट वकील उनसे बेहद डरता है। दोनों की मुलाकात कई रहस्यमयी घटनाओं के दौरान होती है और वे मिलकर अलौकिक रहस्यों की गुत्थियां सुलझाने निकल पड़ते हैं। इस सफर में रोमांस, कॉमेडी और मिस्ट्री का दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। (Still From Series)
द ईस्ट पैलेस द ईस्ट पैलेस एक डार्क फैंटेसी के-ड्रामा है, जिसकी कहानी एक भूत-शिकारी और शाही महल की एक दरबारी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों मिलकर महल में छिपे डरावने रहस्यों और अलौकिक शक्तियों का सामना करते हैं। सस्पेंस, रहस्य और शानदार विजुअल्स इस सीरीज को खास बनाते हैं। (Still From Series)