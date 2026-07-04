वीकेंड को बनाएं एंटरटेनिंग, OTT पर रिलीज हुईं सस्पेंस, हॉरर और ड्रामा से भरपूर ये दमदार फिल्में और वेब सीरीज
What to Watch This Weekend: अगर आप वीकेंड पर घर बैठे कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई दमदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। साइकोलॉजिकल ड्रामा, क्राइम थ्रिलर, साइंस-फिक्शन, हॉरर और डार्क कॉमेडी जैसे अलग-अलग जॉनर की ये नई रिलीज आपके वीकेंड को पूरी तरह…
अगर आप इस वीकेंड ओटीटी पर कुछ नया देखने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए कई दिलचस्प फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। साइकोलॉजिकल ड्रामा से लेकर साइंस-फिक्शन, क्राइम थ्रिलर, हॉरर और डार्क कॉमेडी तक, इस हफ्ते हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। आइए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई नई OTT रिलीज के बारे में। (Still From Film)
हाफ मैन रिचर्ड गैड और जेमी बेल स्टारर हाफ मैन एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, जिसमें नायल की शादी उसके अलग रह रहे भाई रूबेन की अचानक वापसी से बिखरने लगती है। इसके साथ ही वर्षों पुराने पारिवारिक राज, हिंसा और मानसिक आघात सामने आने लगते हैं। यह सीरीज 3 जुलाई को लायंसगेट प्ले पर रिलीज हुई है। (Still From Series)
करक्कम करक्कम एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें नए साल की पार्टी के दौरान दो दोस्त गलती से कई आत्माओं को आजाद कर देते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी भूत-प्रेत, संगीत और मजेदार घटनाओं से भरे रोमांच में बदल जाती है। यह फिल्म 3 जुलाई से सोनीलिव पर स्ट्रीम की जा रही है। (Still From Film)
मॉलीवुड टाइम्स मलयालम डार्क कॉमेडी मॉलीवुड टाइम्स एक महत्वाकांक्षी फिल्ममेकर विनीत माधवन की कहानी है, जो परफेक्ट हॉरर फिल्म बनाने के जुनून में हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क खोने लगता है। यह फिल्म 3 जुलाई से जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध है। (Still From Film)
मुथस्सी मलयालम सुपरनैचुरल ड्रामा मुथस्सी में लीला के परिवार की जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसके पति की वापसी के बाद घर में रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जांच के दौरान परिवार से जुड़ा एक प्राचीन दानवी श्राप सामने आता है। यह फिल्म 3 जुलाई को जी5 पर रिलीज हुई है। (Still From Film)
प्रीतम एंड पेड्रो राजकुमार हिरानी के ओटीटी डेब्यू प्रीतम एंड पेड्रो में अनुभवी पुलिस अधिकारी पेड्रो और हैकर प्रीतम मुख्यमंत्री के बेटे के अपहरण की जांच करते हुए साइबर क्राइम की खतरनाक दुनिया तक पहुंच जाते हैं। यह फिल्म 3 जुलाई को जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुई है। (Still From Film)