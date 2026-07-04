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अगर आप इस वीकेंड ओटीटी पर कुछ नया देखने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए कई दिलचस्प फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। साइकोलॉजिकल ड्रामा से लेकर साइंस-फिक्शन, क्राइम थ्रिलर, हॉरर और डार्क कॉमेडी तक, इस हफ्ते हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। आइए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई नई OTT रिलीज के बारे में। (Still From Film)