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राजा शिवाजी

सबसे पहले बात करें ‘राजा शिवाजी’ की, जो एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के युवा दिनों की कहानी दिखाती है, जिसमें उनके संघर्ष, साहस और सत्ता तक पहुंचने की यात्रा को दिखाया गया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इतिहास प्रेमियों के लिए खास होने वाली है। (Still From Film)