सिनेमाघरों में लौटेगा क्रेज, मई में रिलीज होंगी कई बड़ी फिल्में, नोट कर लें डेट्स
May 2026 Movie Releases: मई 2026 सिनेमा प्रेमियों के लिए एक शानदार महीना साबित होने वाला है। अलग-अलग भाषाओं और जॉनर की ये फिल्में हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आ रही हैं। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो इस महीने को अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर…
मई 2026 फिल्म प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला है। इस महीने कई बड़ी और अलग-अलग जॉनर की फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। एक्शन, रोमांस, ड्रामा और ऐतिहासिक कहानियों से भरपूर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। (Still From Film)
एक दिन वहीं, रोमांस पसंद करने वालों के लिए ‘एक दिन’ एक खूबसूरत कहानी लेकर आ रही है। फिल्म में रोहन और मीरा की लव स्टोरी दिखाई गई है, जहां रोहन अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन एक खास दिन उसकी जिंदगी बदल देता है। यह फिल्म भी 1 मई 2026 को रिलीज होगी। (Still From Film)
पैट्रियट मलयालम सिनेमा भी इस महीने पीछे नहीं है। ‘पैट्रियट’ एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जासूसों की एक टीम देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े खतरे को रोकने की कोशिश करती नजर आएगी। यह फिल्म भी 1 मई 2026 को रिलीज होगी। (Still From Film)
राजा शिवाजी सबसे पहले बात करें ‘राजा शिवाजी’ की, जो एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के युवा दिनों की कहानी दिखाती है, जिसमें उनके संघर्ष, साहस और सत्ता तक पहुंचने की यात्रा को दिखाया गया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इतिहास प्रेमियों के लिए खास होने वाली है। (Still From Film)
द डेविल्स वियर्स प्राडा 2 हॉलीवुड की चर्चित फिल्म ‘द डेविल्स वियर्स प्राडा 2’ भी इसी दिन रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में मिरांडा प्रीस्टली और एंडी सैक्स की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। बदलते मीडिया दौर और फैशन इंडस्ट्री की चुनौतियों के बीच यह फिल्म एक बार फिर दर्शकों को आकर्षित करेगी। (Still From Film)
आखिरी सवाल इसके अलावा, 8 मई 2026 को रिलीज होने वाली ‘आखिरी सवाल’ एक गंभीर और विचारोत्तेजक फिल्म है। इसमें एक विद्वान छात्र और उसके प्रोफेसर के बीच विवाद को दिखाया गया है, जो मीडिया और राजनीति के चलते राष्ट्रीय बहस का रूप ले लेता है। (Still From Film)
अथिराडी मलयालम फिल्म ‘अथिराडी’ भी 14 मई को रिलीज होगी, जो एक एक्शन-कॉमेडी-ड्रामा है। इसमें कॉलेज लाइफ, दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता की कहानी को मजेदार तरीके से दिखाया गया है, जो युवाओं को खास पसंद आ सकती है। (Still From Film)
करप्पू इसी दिन रिलीज हो रही ‘करप्पू’ भी काफी खास है। इसमें एक वकील की कहानी दिखाई गई है, जो एक देवी की शक्ति से प्रेरित होकर समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ता है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों को एक अलग अंदाज में पेश करेगी। (Still From Film)