World Earth Day 2026: धरती को समझना है तो देखें ये 6 बेस्ट नेचर डॉक्यूमेंट्री
Earth Day 2026: ये सभी डॉक्यूमेंट्रीज न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। इसअर्थ डे पर इन डॉक्यूमेंट्रीज को देखकर आप न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेंगे, बल्कि उसे बचाने की जिम्मेदारी भी महसूस करेंगे।
हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे (पृथ्वी दिवस) मनाया जाता है। यह दिन हमें अपनी पृथ्वी के महत्व को समझने और उसके संरक्षण के लिए जागरूक होने का मौका देता है। आज के समय में, जब जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का संकट बढ़ रहा है, ऐसे में कुछ बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री हमें प्रकृति के करीब लाने और सोचने पर मजबूर करती हैं। यहां हम आपके लिए 6 ऐसी डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करेंगे, बल्कि उसे बचाने की प्रेरणा भी पाएंगे। (Photo Source: Netflix)
Asia (BBC) यह नई BBC सीरीज घने जंगलों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक एशिया के विविध इकोसिस्टम को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। इसमें दुर्लभ वन्यजीवों के अनदेखे दृश्य देखने को मिलते हैं, जो इसे खास बनाते हैं। (Still From Documentary Film)
Breaking Boundaries: The Science of Our Planet (Netflix) इस डॉक्यूमेंट्री में जोहान रॉकस्ट्रॉम और डेविड एटनबरो पृथ्वी की सीमाओं (प्लेनेटरी बाउंड्रीज) को समझाते हैं। यह बताती है कि हम किस तरह उन सीमाओं के करीब पहुंच चुके हैं, जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। (Photo Source: Netflix)
Free Solo (National Geographic) ऑस्कर जीत चुकी इस फिल्म में एलेक्स होनोल्ड की कहानी दिखाई गई है, जो बिना किसी रस्सी के एल कैप्टन पर चढ़ाई करते हैं। यह फिल्म इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते को गहराई से दिखाती है। (Still From Documentary Film)
Legendary Tigers of India (BBC) यह डॉक्यूमेंट्री भारत के बाघों की दुनिया में ले जाती है और उनके संरक्षण के प्रयासों को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे इंसान और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। (Still From Documentary Film)
Our Planet (Netflix) यह सीरीज जलवायु परिवर्तन और वन्यजीवों के अस्तित्व के बीच सीधे संबंध को दिखाती है। शानदार विजुअल्स और भावनात्मक कहानी इसे बेहद प्रभावशाली बनाते हैं। (Photo Source: Netflix)
Planet Earth (BBC) डेविड एटेनबरो की आवाज में नैरेट की गई यह सीरीज प्रकृति पर बनी सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री में से एक मानी जाती है। इसके विजुअल्स और स्टोरीटेलिंग ने एक नया मानक स्थापित किया। (Still From Documentary Film)
क्यों देखें ये डॉक्यूमेंट्री? इन सभी डॉक्यूमेंट्री के जरिए हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है और उसे बचाना कितना जरूरी है। ये हमें छोटे-छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना, संसाधनों का सही उपयोग करना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना। (Still From Documentary Film) (यह भी पढ़ें: शेरों और शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये जीव, हर साल लेते हैं हजारों लोगों की जान)