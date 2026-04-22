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हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे (पृथ्वी दिवस) मनाया जाता है। यह दिन हमें अपनी पृथ्वी के महत्व को समझने और उसके संरक्षण के लिए जागरूक होने का मौका देता है। आज के समय में, जब जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का संकट बढ़ रहा है, ऐसे में कुछ बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री हमें प्रकृति के करीब लाने और सोचने पर मजबूर करती हैं। यहां हम आपके लिए 6 ऐसी डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करेंगे, बल्कि उसे बचाने की प्रेरणा भी पाएंगे। (Photo Source: Netflix)