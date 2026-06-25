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हॉरर सिनेमा को अक्सर भूत-प्रेत, राक्षसों और डरावनी घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस जॉनर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह इंसानी भावनाओं के सबसे गहरे और जटिल पहलुओं को सामने लाता है। खासकर महिलाओं के अनुभव- मातृत्व, शोक, प्रेम, महत्वाकांक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक दबाव हॉरर फिल्मों में बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाई देते हैं। ‘रोजमेरीज बेबी’ से लेकर ‘ऑब्सेशन’ तक, कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने महिला पात्रों के माध्यम से डर को एक नया अर्थ दिया। आइए, उन फिल्मों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हॉरर जॉनर के जरिए महिलाओं के अनुभवों को यादगार बना दिया। (Stills From Films)