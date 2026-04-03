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प्रोडक्शन डिजाइन किसी भी फिल्म की आत्मा होता है। यह न सिर्फ कहानी को विजुअल रूप देता है बल्कि दर्शकों को उस दुनिया में ले जाता है, जहां फिल्म घटित होती है। इस साल के नॉमिनेशन से साफ है कि फिल्ममेकर्स ने सेट्स, लोकेशंस और डिटेलिंग पर खास ध्यान दिया है। आप Chetak Screen Awards 2026 को लाइव यूट्यूब, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और Sony LIV पर देख सकते हैं। इस बार की नॉमिनेशन लिस्ट देखकर साफ है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। (Still From Film)

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