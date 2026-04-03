Chetak Screen Awards 2026: छावा से केसरी 2 तक, प्रोडक्शन डिजाइन कैटेगरी में कौन बनेगा विजेता, देखें नॉमिनेशन लिस्ट
Best Production Design: इस बार बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन कैटेगरी में उन फिल्मों और कलाकारों को नॉमिनेट किया गया है जिन्होंने अपने विजुअल सेटअप, लोकेशन और डिटेलिंग के जरिए कहानी को जीवंत बना दिया। चलिए जानते हैं बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन नॉमिनीज के बारे में-
भारतीय सिनेमा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसी के साथ Chetak Screen Awards 2026 एक बार फिर शानदार अंदाज में वापसी कर रहा है। 5 अप्रैल को आयोजित होने वाला यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो 2025 की बेहतरीन फिल्मों और प्रतिभाओं को सम्मानित करेगा। The Indian Express Group द्वारा आयोजित यह अवॉर्ड्स कुल 31 कैटेगरी में दिए जाएंगे, जिसमें हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाने वाले कलाकारों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को सराहा जाएगा। इस बार बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन कैटेगरी में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं इस कैटेगरी के सभी नॉमिनीज के बारे में-
(Stills From Films)
छावा (Chhaava) – सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे इस फिल्म में ऐतिहासिक सेट्स और बारीक डिटेलिंग के जरिए उस दौर को जीवंत किया गया है। (Still From Film)
धुरंधर (Dhurandhar) – सैनी एस. जोहराय फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन कहानी के टोन के साथ पूरी तरह मेल खाता है और विजुअल अपील को मजबूत बनाता है। (Still From Film)
गुस्ताख इश्क (Gustaakh Ishq) – मधुमिता सेन और अजय शर्मा (EASEEL) रोमांटिक बैकड्रॉप को खूबसूरती से पेश करने के लिए शानदार सेट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। (Still From Film)
हक (Haq) – सोनम सिंह और अभिजीत गावंकर (Megamind Studio) रियलिस्टिक और प्रभावशाली सेट्स फिल्म की कहानी को और गहराई देते हैं। (Still From Film)
होमबाउंड (Homebound) – ख्याति कंचन फिल्म में लोकेशंस और सेट्स का चयन बेहद संवेदनशील और कहानी के अनुरूप है। (Still From Film)
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव (Superboys of Malegaon) – सैली व्हाइट लोकल फ्लेवर और रियल लोकेशंस का शानदार उपयोग इस फिल्म की खासियत है। (Still From Film)
केसरी: चैप्टर 2 (Kesari: Chapter 2) – रीता घोष भव्य और पीरियड सेट्स के जरिए फिल्म के विजुअल्स को शानदार बनाया गया है। (Still From Film)
प्रोडक्शन डिजाइन किसी भी फिल्म की आत्मा होता है। यह न सिर्फ कहानी को विजुअल रूप देता है बल्कि दर्शकों को उस दुनिया में ले जाता है, जहां फिल्म घटित होती है। इस साल के नॉमिनेशन से साफ है कि फिल्ममेकर्स ने सेट्स, लोकेशंस और डिटेलिंग पर खास ध्यान दिया है। आप Chetak Screen Awards 2026 को लाइव यूट्यूब, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और Sony LIV पर देख सकते हैं। इस बार की नॉमिनेशन लिस्ट देखकर साफ है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। (Still From Film)
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