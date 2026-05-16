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फोबिया

साल 2016 में रिलीज हुई फोबिया एक शानदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। फिल्म की कहानी मेहक नाम की एक कलाकार की है, जो एक दर्दनाक घटना के बाद एगोरोफोबिया (खुली जगहों का डर) से जूझने लगती है। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद उसे अजीब और डरावने अनुभव होने लगते हैं। क्या ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है या वास्तव में कोई बुरी शक्ति उसका पीछा कर रही है? यह फिल्म आपको मानसिक डर की गहराइयों में ले जाती है। इसे आप Zee5 पर देख सकते हैं। (Still From Film)