वीकेंड पर देखें डार्क सीक्रेट्स और सस्पेंस से भरी ये बॉलीवुड फिल्में, प्लॉट ट्विस्ट ऐसे कि दिमाग घूम जाए
Weekend Movie Watchlist: अगर आप एक जैसी फिल्मों से बोर हो चुके हैं और कुछ नया, रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाला देखना चाहते हैं, तो ये बॉलीवुड थ्रिलर फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं। इस वीकेंड कुछ अलग और रोमांचक देखने के लिए इन्हें आपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें।
अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें सस्पेंस, माइंड गेम्स, डार्क सीक्रेट्स और चौंकाने वाले ट्विस्ट हों, तो बॉलीवुड की ये अंडररेटेड थ्रिलर फिल्में आपके वीकेंड को पूरी तरह रोमांचक बना सकती हैं। इन फिल्मों की कहानी शुरुआत से लेकर आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है। कई बेहतरीन थ्रिलर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चर्चा नहीं बटोर पाईं, लेकिन आज भी उनकी कहानी और परफॉर्मेंस लोगों को याद हैं। यहां जानिए ऐसी ही कुछ शानदार बॉलीवुड थ्रिलर्स के बारे में जिन्हें शायद आपने मिस कर दिया हो। (Still From Film)
अ डेथ इन द गंज यह 2016 की एक संवेदनशील लेकिन रहस्यमयी फिल्म है, जिसमें एक शर्मीले युवक शुतु की कहानी दिखाई गई है। परिवार के साथ छुट्टी पर गया शुतु लगातार उपेक्षा और तानों का सामना करता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। धीरे-धीरे फिल्म एक भावनात्मक और थ्रिलिंग मोड़ लेती है। यह फिल्म Prime Video पर उपलब्ध है। (Still From Film)
बदला अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर बदला एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर है, जो आपको बार-बार सोचने पर मजबूर करेगी। कहानी एक बिजनेसवुमन की है, जो अपने प्रेमी की हत्या के आरोप में फंस जाती है। वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मशहूर वकील की मदद लेती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सच्चाई की परतें खुलती जाती हैं। इसे आप Netflix पर देख सकते हैं। (Still From Film)
एक हसीना थी उर्मिला मातोंडकर और सैफ अली खान की यह फिल्म बदले की कहानी है। सारिका एक रहस्यमयी व्यक्ति करण के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन वह उसे झूठे केस में फंसा देता है। जेल में बिताए गए समय के बाद सारिका एक मजबूत और प्रतिशोधी महिला बनकर लौटती है। यह फिल्म रोमांच और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण है। इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)
इत्तेफाक 2017 में आई इत्तेफाक एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें एक डबल मर्डर केस की जांच दिखाई गई है। पुलिस अधिकारी देव दो गवाहों, विक्रम और माया से पूछताछ करता है, लेकिन दोनों की कहानी अलग-अलग है। सच क्या है, यह जानने के लिए आपको फिल्म के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म में हर मोड़ पर नया शक पैदा होता है। इसे आप Netflix पर देख सकते हैं। (Still From Film)
जॉनी गद्दार नील नितिन मुकेश की यह डेब्यू फिल्म बॉलीवुड की बेहतरीन क्राइम थ्रिलर्स में गिनी जाती है। पांच लोगों की एक टीम बड़े ड्रग डील की योजना बनाती है, लेकिन लालच और विश्वासघात कहानी को खतरनाक मोड़ पर ले जाते हैं। फिल्म में लगातार सस्पेंस और धोखे का खेल चलता रहता है। यह फिल्म Prime Video पर उपलब्ध है। (Still From Film)
नो स्मोकिंग अनुराग कश्यप की यह फिल्म एक अलग तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। एक व्यक्ति जो चेन स्मोकर है, अपनी आदत छोड़ने के लिए एक रहस्यमयी रिहैब सेंटर जाता है, लेकिन वहां जो कुछ होता है वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना होता है। फिल्म का अंत आपको चौंका सकता है। यह Prime Video पर उपलब्ध है। (Still From Film)
फोबिया साल 2016 में रिलीज हुई फोबिया एक शानदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। फिल्म की कहानी मेहक नाम की एक कलाकार की है, जो एक दर्दनाक घटना के बाद एगोरोफोबिया (खुली जगहों का डर) से जूझने लगती है। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद उसे अजीब और डरावने अनुभव होने लगते हैं। क्या ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है या वास्तव में कोई बुरी शक्ति उसका पीछा कर रही है? यह फिल्म आपको मानसिक डर की गहराइयों में ले जाती है। इसे आप Zee5 पर देख सकते हैं। (Still From Film)
रमन राघव 2.0 नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दमदार एक्टिंग से सजी यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो एक सीरियल किलर और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के बीच अजीब रिश्ते को दिखाती है। फिल्म का डार्क टोन और किरदारों की जटिलता इसे बेहद खास बनाते हैं। इसे Netflix पर देखा जा सकता है। (Still From Film)
टेबल नंबर 21 यह फिल्म एक कपल की कहानी है जो छुट्टियों के दौरान एक गेम शो में हिस्सा लेते हैं। शुरुआत में यह एक मजेदार प्रतियोगिता लगती है, लेकिन जल्द ही यह उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक परीक्षा बन जाती है। फिल्म सामाजिक संदेश के साथ थ्रिल का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करती है। इसे आप Netflix पर देख सकते हैं। (Still From Film)
अग्ली अनुराग कश्यप की अग्ली एक डार्क और असहज करने वाली थ्रिलर है। कहानी एक छोटी बच्ची के गायब होने से शुरू होती है, लेकिन धीरे-धीरे इंसानी लालच, रिश्तों की कड़वाहट और छिपे हुए स्वार्थ सामने आने लगते हैं। यह फिल्म दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। इसे Zee5 पर देखा जा सकता है। (Still From Film)