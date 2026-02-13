अगर पसंद है रहस्य, क्राइम और साइ-फाइ, नेटफ्लिक्स की इन वेब सीरीज से बनाएं अपना वीकेंड दमदार
Binge-Worthy Netflix Series: अगर आप इस वीकेंड कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते हैं, तो ये वेब सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए। चाहे आपको साइंस फिक्शन पसंद हो, क्राइम ड्रामा या रोमांटिक स्टोरी, नेटफ्लिक्स पर हर मूड के लिए एक परफेक्ट विकल्प मौजूद है।
February 13, 2026 18:14 IST
अगर आपका वीकेंड प्लान अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो टेंशन छोड़ दीजिए। नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये बिंज-वर्दी वेब सीरीज आपके शनिवार-रविवार को बना देंगी पूरी तरह एंटरटेनिंग। मिस्ट्री, थ्रिल, साइ-फाइ, क्राइम और आइकॉनिक हीस्ट, हर मूड के लिए यहां कुछ न कुछ खास है। यहां देखिए ऐसी 11 दमदार वेब सीरीज, जिन्हें आप इस वीकेंड शुरू कर सकते हैं:
(Still From Web Series)
3 Body Problem दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैले पांच प्रतिभाशाली दोस्तों की कहानी, जिनकी खोजें विज्ञान के नियमों को चुनौती देती हैं। जैसे-जैसे रहस्य खुलता है, धरती पर एक अस्तित्व संकट मंडराने लगता है। माइंड-बेंडिंग साइंस फिक्शन पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट। (Still From Web Series)
Baby Reindeer एक संघर्ष कर रहे कॉमेडियन की जिंदगी तब बदल जाती है, जब वह एक कमजोर दिखने वाली महिला के प्रति दयालुता दिखाता है। लेकिन यही दया एक खतरनाक जुनून में बदल जाती है, जो दोनों की जिंदगी बर्बाद करने की कगार पर पहुंचा देता है। यह सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और साइकोलॉजिकल थ्रिल से भरपूर है। (Still From Web Series)
Fool Me Once एक पूर्व सैनिक माया अपने मृत पति को गुप्त कैमरे में जिंदा देखती है। इसके बाद जो रहस्य खुलता है, वह अतीत से जुड़ी एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। (Still From Web Series)
Griselda सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह कहानी ग्रिसेल्डा ब्लैंको के मेडेलिन से मियामी तक के सफर को दिखाती है, जहां वह ड्रग्स की दुनिया की ‘गॉडमदर’ बन जाती है। क्राइम ड्रामा के शौकीनों के लिए दमदार विकल्प। (Still From Web Series)
Money Heist आठ चोर स्पेन के रॉयल मिंट में बंधक बनाकर इतिहास की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। मास्टरमाइंड ‘प्रोफेसर’ पुलिस को मात देने की कोशिश करता है। दिमागी खेल और थ्रिल से भरपूर यह सीरीज आज भी फैंस की फेवरेट है। (Still From Web Series)
One Day ग्रेजुएशन की रात साथ बिताने के बाद एमा और डेक्सटर की राहें अलग हो जाती हैं, लेकिन उनकी किस्मतें एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं। डेविड निकोल्स के मशहूर उपन्यास पर आधारित यह सीरीज प्यार और समय की खूबसूरत कहानी कहती है। (Still From Web Series)
Ripley एक ठग इटली में अमीरों की दुनिया में कदम रखता है। लेकिन उस जिंदगी को पाने के लिए उसे झूठ और साजिशों का जाल बुनना पड़ता है। सस्पेंस और डार्क ड्रामा का शानदार मिश्रण। (Still From Web Series)
Stranger Things एक छोटे से शहर में एक बच्चे के गायब होने से शुरू होती है रहस्यों की परतें खुलने की कहानी। गुप्त प्रयोग, अलौकिक शक्तियां और एक रहस्यमयी लड़की, यह सीरीज शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। (Still From Web Series)
The Signal एक अंतरिक्ष यात्री के लापता होने के बाद उसका परिवार जवाब खोजने निकलता है। लेकिन सच सामने आते ही पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। (Still From Web Series)
The Witcher रिविया का गेराल्ट, एक मॉन्स्टर-हंटर, अपनी नियति की ओर बढ़ता है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान अक्सर राक्षसों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। यह फैंटेसी और एक्शन से भरपूर सीरीज है। (Still From Web Series)