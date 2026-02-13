1 /12

अगर आपका वीकेंड प्लान अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो टेंशन छोड़ दीजिए। नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये बिंज-वर्दी वेब सीरीज आपके शनिवार-रविवार को बना देंगी पूरी तरह एंटरटेनिंग। मिस्ट्री, थ्रिल, साइ-फाइ, क्राइम और आइकॉनिक हीस्ट, हर मूड के लिए यहां कुछ न कुछ खास है। यहां देखिए ऐसी 11 दमदार वेब सीरीज, जिन्हें आप इस वीकेंड शुरू कर सकते हैं:

