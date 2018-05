Updated on May 17, 2018 10:13 am

1 / 7 कान्स फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड अभिनेत्रियों से लेकर बॉलीवुड की अभिनेत्रियां जलवा बिखेर रही हैं। बीते सोमवार को हॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टन स्टीवर्ट ने रेड कारपेट पर वॉक की। क्रिस्टन ने कॉपर शेड की सिमर ड्रेस पहनी हुई थी। न्यूड मेकअप के साथ अभिनेत्री ने ब्लैक कलर की हील भी पहनी हुई थी। लेकिन कुछ देर वॉक करने के बाद क्रिस्टन ने हील को उतार दिया जिसके बाद सब हैरान रह गए हैं। हील को हाथों में लेकर क्रिस्टन ने फोटोग्राफर्स को पोज भी दिए और वह नंगे पांव ही रेड कारपेट पर वॉक की। क्रिस्टन के हील निकालने के पीछे की वजह है कि कान्स में एक नियम है कि रेड कारपेट पर कोई भी अभिनेत्री फ्लैट्स फुटवियर में नहीं आएगी। अभिनेत्री ने कान्स की No Flats Policy का विरोध किया। साल 2015 में कान्स में फिल्म कैरल के प्रीमियर के दौरान कुछ महिलाओं को अंदर जाने से रोक दिया गया था क्योंकि वे लोग फ्लैट्स पहनकर इंवेट में आईं थीं। क्रिस्टन ने कान्स के इस नियम के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, सभी को हील्स सूट नहीं करती हैं। कुछ महिलाओं को हील्ड पहनने से ऐडी में परेशानी होती है। किसी भी महिला पर हील्स पहनने का दवाब नहीं बनाया जा सकता है। (फोटो सोर्स- #kristenstewart instagram)

2 / 7 हॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टन।(फोटो सोर्स- #kristenstewart instagram)

3 / 7 हील्स को हाथों में लेकर क्रिस्टन ने की वॉक। (फोटो सोर्स- #kristenstewart instagram)

4 / 7 हॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टन रेड कारपेट में ही हील्स को निकाल दिया।(फोटो सोर्स- #kristenstewart instagram)

5 / 7 हॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टन हील्स को निकालते हुए नजर आ रही हैं। (फोटो सोर्स- #kristenstewart instagram)

6 / 7 रेड कारपेट पर हील निकाल कर की वॉक। (फोटो सोर्स- #kristenstewart instagram)