फिल्मी पर्दे से राजनीति के मंच तक, जानिए थलापति विजय से पहले किन स्टार्स ने संभाली सीएम की कुर्सी
भारतीय राजनीति में फिल्मी सितारों का प्रभाव कोई नया नहीं है। खासकर दक्षिण भारत में कई बड़े अभिनेता जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक समर्थन में बदलने में सफल रहे। आइए जानते हैं उन मशहूर हस्तियों के बारे में, जिन्होंने अभिनय जगत से निकलकर राज्यों की कमान संभाली।
दक्षिण भारतीय सिनेमा और राजनीति का रिश्ता हमेशा से बेहद खास रहा है। खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फिल्मी सितारों की लोकप्रियता ने उन्हें राजनीति में भी बड़ी सफलता दिलाई। अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है अभिनेता विजय का, जिन्होंने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के संस्थापक विजय ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 234 में से 108 सीटें जीतीं। (ANI Photo)
सहयोगी दलों के समर्थन से उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार किया और करीब 60 साल बाद तमिलनाडु में DMK और AIADMK के अलावा किसी अन्य दल की सरकार बनी। आइए जानते हैं उन भारतीय फिल्मी सितारों के बारे में, जिन्होंने अभिनय की दुनिया से निकलकर राजनीति में भी मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। (ANI Photo)
एम. जी. रामचंद्रन (MGR) मारुथुर गोपालन रामचंद्रन, जिन्हें लोग प्यार से एमजीआर कहते थे, तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में उन्होंने 135 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एमजीआर ने 1972 में AIADMK पार्टी की स्थापना की और 1977 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। वह लगातार 10 वर्षों तक यानी 1987 में अपनी मृत्यु तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उन्हें ‘मक्कल तिलगम’ यानी जनता का रत्न कहा जाता था। सिनेमा में शानदार सफलता के बाद राजनीति में भी उन्होंने जनता के दिलों पर राज किया और तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। (Express Archive Photo)
वी. एन. जानकी वैकोम नारायणी जानकी तमिल फिल्मों की अभिनेत्री थीं। वह एमजीआर की पत्नी भी थीं। एमजीआर के निधन के बाद 1988 में उन्हें तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 24 दिनों का रहा, लेकिन वह तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। उनका राजनीतिक सफर छोटा जरूर था, लेकिन इतिहास में उनका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। (Express Archive Photo)
एम. करुणानिधि एम. करुणानिधि को ‘कलाईनार’ के नाम से जाना जाता था। राजनीति में आने से पहले वह तमिल फिल्मों के मशहूर स्क्रीनप्ले लेखक थे। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के संवाद और स्क्रिप्ट लिखे। 1969 में वह पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और पांच अलग-अलग कार्यकालों में करीब दो दशक तक राज्य की कमान संभाली। करुणानिधि सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि लेखक, नाटककार और साहित्यकार भी थे। उन्होंने सामाजिक न्याय, आरक्षण और तमिल भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। (Express Archive Photo)
एन. टी. रामाराव (NTR) नंदमुरी तारक रामाराव यानी एनटीआर तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और भगवान राम, कृष्ण और शिव जैसे किरदार निभाकर लोगों के बीच देवतुल्य लोकप्रियता हासिल की। 1982 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) बनाई और अगले ही साल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कुल चार कार्यकालों में राज्य की सत्ता संभाली। एनटीआर ने क्षेत्रीय राजनीति को नई दिशा दी और राष्ट्रीय स्तर पर भी गैर-कांग्रेस राजनीति को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। (Express Archive Photo)
जे. जयललिता जयललिता तमिल सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्री थीं और उन्हें ‘अम्मा’ के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 140 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बाद में राजनीति में एंट्री लेकर AIADMK की सबसे बड़ी नेता बनीं। 1991 में वह पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनीं। इसके बाद उन्होंने छह अलग-अलग कार्यकालों में 14 साल से ज्यादा समय तक राज्य की सत्ता संभाली। उनकी ‘अम्मा कैंटीन’, ‘अम्मा वाटर’ जैसी जनकल्याण योजनाएं काफी लोकप्रिय रहीं। तमिलनाडु की राजनीति में उनका प्रभाव बेहद मजबूत माना जाता है। (Express Archive Photo)
भगवंत मान भगवंत मान राजनीति में आने से पहले पंजाबी फिल्मों और कॉमेडी की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा थे। उन्होंने कई फिल्मों और कॉमेडी शो में काम किया। 2022 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी की बड़ी जीत के बाद वह पंजाब के मुख्यमंत्री बने और तब से इस पद पर कार्यरत हैं। (Express Archive Photo)
विजय (थलापति विजय) थलपति विजय तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने 33 साल लंबे फिल्मी करियर में ‘थेरी’, ‘मर्सल’, ‘मास्टर’, ‘लियो’ और ‘GOAT’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं। फरवरी 2024 में विजय ने फिल्मों से संन्यास लेकर राजनीति में कदम रखा और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की स्थापना की। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 108 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। सहयोगी दलों के समर्थन से विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी जीत को तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। (ANI Photo)
सिनेमा और राजनीति का अनोखा रिश्ता भारत में खासकर दक्षिण भारत में फिल्मों और राजनीति का रिश्ता बेहद मजबूत रहा है। पर्दे पर निभाए गए नायक के किरदार अक्सर जनता के बीच नेताओं की छवि बनाने में मददगार साबित हुए हैं। एमजीआर, एनटीआर, जयललिता और अब विजय इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय अपनी लोकप्रियता को शासन में कितनी सफलता से बदल पाते हैं और क्या वे भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह राजनीति में लंबी पारी खेलेंगे। (ANI Photo) (यह भी पढ़ें: सोमनाथ मंदिर के 75वें स्थापना उत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी, ध्वजारोहण और महापूजा में लिया हिस्सा, देखें तस्वीरें)