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एम. जी. रामचंद्रन (MGR)

मारुथुर गोपालन रामचंद्रन, जिन्हें लोग प्यार से एमजीआर कहते थे, तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में उन्होंने 135 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एमजीआर ने 1972 में AIADMK पार्टी की स्थापना की और 1977 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। वह लगातार 10 वर्षों तक यानी 1987 में अपनी मृत्यु तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उन्हें ‘मक्कल तिलगम’ यानी जनता का रत्न कहा जाता था। सिनेमा में शानदार सफलता के बाद राजनीति में भी उन्होंने जनता के दिलों पर राज किया और तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। (Express Archive Photo)