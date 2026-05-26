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वैम्पायर फिल्मों की बात आते ही अक्सर कुछ मशहूर हॉलीवुड फिल्मों का नाम सामने आता है, लेकिन इस जॉनर में कई ऐसी शानदार फिल्में भी हैं जिन्हें उतनी पहचान नहीं मिली, जितनी वे डिजर्व करती हैं। हॉरर, रोमांस, डार्क कॉमेडी और आर्टिस्टिक स्टाइल का अनोखा मिश्रण पेश करने वाली ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Still From Film)