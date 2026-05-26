वैम्पायर मूवीज के शौकीन हैं? डर, रोमांस और रहस्य से भरपूर हैं ये अंडररेटेड वैम्पायर फिल्में
Best Vampire Movies: इन फिल्मों की खास बात यह है कि ये सिर्फ डराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैम्पायर कहानियों को नए नजरिए और अनोखी स्टाइल में पेश करती हैं। अगर आप कुछ अलग और यादगार देखना चाहते हैं, तो ये फिल्में जरूर ट्राय करें।
वैम्पायर फिल्मों की बात आते ही अक्सर कुछ मशहूर हॉलीवुड फिल्मों का नाम सामने आता है, लेकिन इस जॉनर में कई ऐसी शानदार फिल्में भी हैं जिन्हें उतनी पहचान नहीं मिली, जितनी वे डिजर्व करती हैं। हॉरर, रोमांस, डार्क कॉमेडी और आर्टिस्टिक स्टाइल का अनोखा मिश्रण पेश करने वाली ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Still From Film)
A Girl Walks Home Alone at Night यह ईरानी-अमेरिकी इंडी फिल्म वैम्पायर कहानियों को एक बिल्कुल नया अंदाज देती है। ब्लैक-एंड-व्हाइट सिनेमैटोग्राफी और ग्राफिक नॉवेल जैसी विजुअल स्टाइल इसे बेहद खास बनाती है। इसकी कहानी एक रहस्यमयी महिला वैम्पायर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपराध और अन्याय से भरे शहर में अपना अलग न्याय करती है। (Still From Film)
Byzantium साओर्से रोनन स्टारर यह फिल्म दो महिला वैम्पायरों की कहानी है, जो सदियों से अपनी पहचान छिपाकर जी रही हैं। फिल्म में मातृत्व, अमरता और अकेलेपन जैसे भावनात्मक पहलुओं को खूबसूरती से दिखाया गया है। इसकी कहानी रहस्यमयी और काव्यात्मक अंदाज में आगे बढ़ती है। (Still From Film)
Daybreakers यह फिल्म वैम्पायर जॉनर को साइंस फिक्शन के साथ जोड़ती है। कहानी ऐसे भविष्य की है जहां दुनिया पर वैम्पायरों का राज है, लेकिन इंसानों की कमी के कारण खून का संकट पैदा हो गया है। यह फिल्म रोमांचक होने के साथ-साथ समाज और संसाधनों की कमी पर भी सवाल उठाती है। (Still From Film)
Only Lovers Left Alive टॉम हिडलस्टन और टिल्डा स्विंटन स्टारर यह फिल्म पारंपरिक हॉरर से अलग एक शांत और गहरी कहानी पेश करती है। इसमें अमरता, कला, प्रेम और समय के साथ पैदा होने वाली ऊब को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। यह फिल्म विजुअली भी बेहद आकर्षक है। (Still From Film)
The Hunger कैथरीन डेन्यूव और डेविड बॉवी अभिनीत यह क्लासिक फिल्म वैम्पायरिज्म को स्टाइल और मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ प्रस्तुत करती है। फिल्म में इच्छा, उम्र बढ़ने का डर और अमरता के बोझ जैसे विषयों को अनोखे तरीके से दिखाया गया है। (Still From Film)
What We Do in the Shadows अगर आप वैम्पायर फिल्मों में कुछ हल्का-फुल्का और मजेदार देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है। मॉक्युमेंट्री स्टाइल में बनी यह डार्क कॉमेडी कुछ वैम्पायर रूममेट्स की रोजमर्रा की जिंदगी को हास्यपूर्ण अंदाज में दिखाती है। यह ताजगी भरी और बेहद मनोरंजक फिल्म है। (Still From Film) (यह भी पढ़ें: किसी को लगे 6 साल, किसी को 16, इन फिल्मों की मेकिंग कहानी है बेहद दिलचस्प)