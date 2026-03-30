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द सीड ऑफ द सैक्रेड फिग (The Seed of the Sacred Fig)

यह फिल्म ईरान की न्यायिक प्रणाली में काम करने वाले एक जज की कहानी पर आधारित है। जब देशभर में राजनीतिक प्रदर्शन फैलते हैं और शासन का दबाव उसके परिवार पर पड़ता है, तो फिल्म डर, निगरानी और राजनीतिक शक्ति के घरों पर पड़ने वाले प्रभाव की गंभीर तस्वीर पेश करती है। (Still From Film)