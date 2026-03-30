सिनेमा में दिखती सियासत और समाज की टकराहट, इन फिल्मों में देखें ईरान की असली तस्वीर
अगर आप ईरान की असली तस्वीर को समाचारों से परे समझना चाहते हैं, तो ये फिल्में और डॉक्यूमेंट्री आपके लिए एक अनिवार्य खिड़की साबित हो सकती हैं। ईरानी सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री इस वास्तविकता की झलक पेश करते हैं, जहां राजनीतिक ताकतें सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं।
ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के निधन ने मध्य पूर्व में दशकों से चले आ रहे तनाव को और गहरा कर दिया है। खामेनेई ने तीस से अधिक वर्षों तक ईरान पर शासन किया और एक धार्मिक शासन की नींव रखी, जिसने ईरानी राजनीति, धर्म और आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह प्रभावित किया। (Still From Film)
हाल के सैन्य हमले और बढ़ते संघर्ष ने इस क्षेत्र को नई अनिश्चितताओं में डाल दिया है। सरकार ने शोक घोषित किया, लेकिन देश के भीतर और बाहर प्रतिक्रियाएं काफी मिश्रित रही। कई ईरानी नागरिकों ने दशकों की राजनीतिक दमन, सेंसरशिप और प्रदर्शन पर रोक के बाद अलग भावनाओं का इजहार किया। (Still From Film)
अगर आप ईरान को सिर्फ खबरों की झलक से समझना चाहते हैं, तो कुछ फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में इसके समाज की असली तस्वीर देखने को मिलती है। ये फिल्में आम लोगों की जिंदगी, राजनीतिक शक्ति के प्रभाव और ईरानी समाज की सांस्कृतिक जद्दोजहद को बारीकी से पेश करती हैं। (Still From Film)
पर्सेपोलिस (Persepolis) यह फिल्म 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान ईरान में एक लड़की के बचपन की कहानी बताती है। उसकी आंखों से हम देखते हैं कि नया धार्मिक शासन कैसे रोज़मर्रा की जिंदगी, शिक्षा और स्वतंत्रता को बदल देता है। यह फिल्म राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के बीच एक बच्चे की समझ और संघर्ष को उभारती है। (Still From Film)
देर इज नो ईविल (There Is No Evil) यह एक शक्तिशाली ईरानी ड्रामा है, जो देश के मृत्यु दंड प्रणाली के इर्द-गिर्द कई जुड़ी कहानियों को दिखाती है। अलग-अलग पात्रों के माध्यम से फिल्म यह दिखाती है कि आम लोगों पर कानून का पालन करने और अपनी अंतरात्मा की सुनने का कितना भारी नैतिक दबाव होता है। (Still From Film)
द सीड ऑफ द सैक्रेड फिग (The Seed of the Sacred Fig) यह फिल्म ईरान की न्यायिक प्रणाली में काम करने वाले एक जज की कहानी पर आधारित है। जब देशभर में राजनीतिक प्रदर्शन फैलते हैं और शासन का दबाव उसके परिवार पर पड़ता है, तो फिल्म डर, निगरानी और राजनीतिक शक्ति के घरों पर पड़ने वाले प्रभाव की गंभीर तस्वीर पेश करती है। (Still From Film)
फॉर नेडा (For Neda) यह डॉक्यूमेंट्री नेदा आघा-सोलतान की कहानी बताती है, जिनकी 2009 के चुनाव प्रदर्शन के दौरान मौत वीडियो में कैद हो गई थी और पूरी दुनिया में फैल गई। फिल्म उनके जीवन, चुनाव के बाद हुए प्रदर्शन और उनकी मौत के प्रतीकात्मक महत्व को दिखाती है, जिसने पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। (Still From Film)