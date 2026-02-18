4 /10

Toxic

यह एक अपकमिंग इंडियन पीरियड गैंगस्टर फिल्म है, जिसकी कहानी गोवा की बैकग्राउंड पर आधारित है। 1980 के दशक के माहौल में सेट यह फिल्म दिखाती है कि कैसे खूबसूरत समुद्री तटों और कलरफुल कल्चर के पीछे एक खतरनाक ड्रग कार्टेल अपना साम्राज्य चलाता है। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के मौके पर रिलीज होगी। (Still From Film)