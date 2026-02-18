Upcoming Movies: थ्रिलर और ड्रामा से भरे होंगे आने वाले महीने, थिएटर्स में होगा फुल एंटरटेनमेंट, जानिए कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज
चाहे आप स्पाई थ्रिलर के फैन हों, स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद करते हों या फैंटेसी एडवेंचर, यह साल आपकी वॉचलिस्ट को लंबा करने वाला है। आने वाले महीनों में जहां एक तरफ एक्शन फिल्में दर्शकों को रोमांचित करेंगी, वहीं कॉमेडी-हॉरर और फैंटेसी फिल्में मनोरंजन का पूरा पैकेज देंगी।
ये साल सिनेमा प्रेमियों के लिए जबरदस्त रहने वाला है। एक्शन, स्पोर्ट्स ड्रामा, स्पाई थ्रिलर, पीरियड गैंगस्टर स्टोरी, कॉमेडी हॉरर और एपिक फैंटेसी, हर जॉनर की फिल्में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं 2026 की उन फिल्मों के बारे में जो आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Still From Film)
Dhurandhar: The Revenge यह हिंदी स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म अंडरकवर एजेंट हमज़ा अली मज़ारी उर्फ जसकीरत सिंह रंगी की कहानी है, जो पाकिस्तान के क्रिमिनल नेटवर्क के भीतर रहकर अपने मिशन को अंजाम देता है। फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। (Still From Film)
Paradise 1980 के दशक के सिकंदराबाद में सेट यह तेलुगु एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म एक हाशिए पर खड़ी जनजाति की कहानी दिखाती है, जो भेदभाव और नागरिकता के अधिकार के लिए संघर्ष करती है। यह फिल्म 26 मार्च 2026 को रिलीज होगी। (Still From Film)
Toxic यह एक अपकमिंग इंडियन पीरियड गैंगस्टर फिल्म है, जिसकी कहानी गोवा की बैकग्राउंड पर आधारित है। 1980 के दशक के माहौल में सेट यह फिल्म दिखाती है कि कैसे खूबसूरत समुद्री तटों और कलरफुल कल्चर के पीछे एक खतरनाक ड्रग कार्टेल अपना साम्राज्य चलाता है। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के मौके पर रिलीज होगी। (Still From Film)
Peddi यह तेलुगु स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश की कहानी बयां करती है। एक जुझारू युवक खेल के जरिए से अपने गांव को एकजुट करता है और एक ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सम्मान की लड़ाई लड़ता है। पहले यह 27 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। (Still From Film)
G2 (Goodachari 2) यह लोकप्रिय स्पाई थ्रिलर का सीक्वल है। एक जासूस का मिशन देश की सीमाओं के बाहर भी जारी रहता है, जहां वह अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर खतरे का सामना करता है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। (Still From Film)
Bhooth Bangla कॉमेडी और हॉरर का तड़का लेकर आ रही यह हिंदी फिल्म दर्शकों को हंसाने के साथ डराने का भी वादा करती है। फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होगी। (Still From Film)
Welcome to the Jungle यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म पुलिस ऑफिसर जय बख्शी और संध्या की कहानी है, जिन्हें कुख्यात अपराधी राज सोलंकी को पकड़ने का मिशन दिया जाता है। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब जय को पता चलता है कि राज उसकी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है। फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज होगी। (Still From Film)
The Odyssey यह एपिक फैंटेसी फिल्म ट्रोजन वॉर के बाद ओडीसियस की खतरनाक यात्रा को दर्शाती है। इस सफर में वह साइक्लोप्स पॉलीफेमस, सायरन और जादूगरनी सर्से जैसे मिस्टीरियस कैरेक्टर का सामना करता है। फिल्म 17 जुलाई 2026 को अमेरिका में रिलीज होगी। (Still From Film)