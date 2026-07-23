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अगर आप इस सप्ताह घर बैठे कुछ नया और रोमांचक देखने की तलाश में हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुईं नई फिल्में और वेब सीरीज आपकी वॉचलिस्ट को और दिलचस्प बना सकती हैं। इस बार एक्शन, रोमांस, थ्रिलर, कॉमेडी, के-ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री जैसे कई जॉनर के कंटेंट दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते OTT पर क्या-क्या नया देखने को मिलेगा। (Stills From Films)