एक्शन से लेकर स्पूकी रोमांस तक, OTT पर इस हफ्ते मिलेंगे मनोरंजन के कई रंग, मिस न करें ये नई रिलीज
What to Watch This Week on OTT: हर हफ्ते की तरह इस बार भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का जबरदस्त खजाना दर्शकों का इंतजार कर रहा है। एक्शन, रोमांस, हॉरर, कॉमेडी और थ्रिलर से भरपूर नई फिल्में और वेब सीरीज अलग-अलग भाषाओं में रिलीज हुई हैं।
अगर आप इस सप्ताह घर बैठे कुछ नया और रोमांचक देखने की तलाश में हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुईं नई फिल्में और वेब सीरीज आपकी वॉचलिस्ट को और दिलचस्प बना सकती हैं। इस बार एक्शन, रोमांस, थ्रिलर, कॉमेडी, के-ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री जैसे कई जॉनर के कंटेंट दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते OTT पर क्या-क्या नया देखने को मिलेगा। (Stills From Films)
हार्टस्टॉपर फॉरएवर (नेटफ्लिक्स) तीन सफल सीजन के बाद ‘हार्टस्टॉपर’ अब फीचर-लेंथ फॉर्मेट में लौट रही है। यह निक और चार्ली की प्रेम कहानी का भावनात्मक समापन प्रस्तुत करेगी। (Still From Film)
लकी (Apple TV+) अन्या टेलर-जॉय इस थ्रिलर सीरीज में एक ठग महिला की भूमिका निभा रही हैं। एक बड़ी चोरी के बाद जब हालात बिगड़ जाते हैं, तो वह पुलिस और अपराधियों दोनों से बचने की कोशिश करती है। (Still From Film)
मा इंटी बंगाराम (जियो हॉटस्टार) तेलुगु भाषा की इस सीरीज में सामंथा रुथ प्रभु एक पारंपरिक परिवार की आदर्श गृहिणी के किरदार में नजर आती हैं। हालांकि उनकी जिंदगी उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखाई देती है। उनका एक रहस्यमयी और एक्शन से भरपूर अतीत अचानक सामने आ जाता है, जिसके बाद कहानी कई दिलचस्प मोड़ लेती है। (Still From Film)
रिमाइंडर्स ऑफ हिम (जियो हॉटस्टार) कोलीन हूवर के लोकप्रिय उपन्यास पर आधारित यह फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है, जो पैरोल पर रिहा होने के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश करती है। वह अपनी बेटी के करीब आने की कोशिश करती है, जबकि एक बार मालिक उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आता है। (Still From Film)
राइड और डाइ (अमेजन प्राइम वीडियो) ऑक्टाविया स्पेंसर और हन्ना वाडिंगहैम स्टारर यह कॉमेडी सीरीज दो घनिष्ठ दोस्तों की कहानी है। इनमें से एक पेशेवर हत्यारिन होती है और दोनों को एक खतरनाक दुश्मन से बचने के लिए भागना पड़ता है। (Still From Film)
स्पूकी इन लव (नेटफ्लिक्स) यह कोरियन रोमांटिक-हॉरर ड्रामा एक ऐसी होटल उत्तराधिकारी की कहानी है, जो भूतों को देख सकती है। दूसरी ओर एक सरकारी वकील भूतों से बेहद डरता है। दोनों मिलकर रहस्यमयी मामलों को सुलझाते हैं और इसी दौरान उनके बीच प्यार पनपने लगता है। (Still From Film)
द डेविल (ZEE5) कन्नड़ फिल्म ‘द डेविल’ में दर्शन डबल रोल में दिखाई देते हैं। दोनों किरदार एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक जैसी शक्ल होने के कारण राजनीतिक फायदे के लिए उनकी पहचान का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म में राजनीति और थ्रिलर का दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलेगा। (Still From Film)
द ईस्ट पैलेस (नेटफ्लिक्स) कोरियन फैंटेसी-हॉरर सीरीज ‘द ईस्ट पैलेस’ में एक ऐसे साहसी व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है, जो आत्माओं का रूप धारण करने की विशेष शक्ति रखता है। जब क्राउन प्रिंस उसे एक भूतिया महल की जांच का आदेश देता है, तो वह एक ऐसी महिला के साथ मिलकर रहस्य सुलझाने निकलता है, जिसका मृत आत्माओं से गहरा संबंध है। (Still From Film)
द हॉक (नेटफ्लिक्स) विल फेरेल अभिनीत यह कॉमेडी सीरीज एक पूर्व गोल्फ स्टार की कहानी है, जो अपने करियर को दोबारा जीवित करने के लिए आखिरी बार ग्रैंड स्लैम जीतने का प्रयास करता है। (Still From Film)
द हसबैंड (जियो हॉटस्टार) लोकप्रिय कोरियन अभिनेता नामकूंग मिन इस थ्रिलर ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कहानी एक ऐसे पति की है, जो अपहृत पत्नी को बचाने की कोशिश में खुद पुलिस के निशाने पर आ जाता है और भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। (Still From Film)
द ओडिसी: मेकिंग ऑफ एन एपिक (जियो हॉटस्टार) फिल्म निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘द ओडिसी’ के निर्माण की कहानी को दिखाने वाली यह डॉक्यूमेंट्री दर्शकों को पर्दे के पीछे की दुनिया से रूबरू कराती है। इसमें विशाल सेट, स्टारकास्ट और फिल्म निर्माण की चुनौतियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। (Still From Film)
ट्रांसफर त्रिमुरथुलु (ZEE5) यह तेलुगु पुलिस ड्रामा एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कहानी है, जिसका लगातार तबादला होता रहता है। एक पुराने केस की जांच के दौरान वह एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है। (Still From Film)