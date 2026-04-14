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ट्विस्ट, सस्पेंस और ऐसे प्लॉट जो आखिरी मिनट तक आपको बांधे रखें, अगर आप भी ऐसी फिल्मों के दीवाने हैं, तो यह क्राइम वॉचलिस्ट आपके अगले बिंज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहां आपको भारतीय सिनेमा की कुछ बेहतरीन क्राइम और थ्रिलर फिल्में मिलेंगी, जिनकी कहानी और किरदार लंबे समय तक याद रह जाते हैं। (Stills From FIlms)