Chetak Screen Awards 2026: इन डिजाइनर्स के बीच होगी बेस्ट कॉस्ट्यूम की टक्कर, देखें नॉमिनीज की पूरी लिस्ट
Best Costume Designers: इस साल बेस्ट कॉस्ट्यूम कैटेगरी में कई प्रतिभाशाली डिजाइनर्स को नामांकन मिला है, जिन्होंने अपने शानदार काम से फिल्मों के किरदारों को जीवंत बनाया। आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल हैं।
मुंबई में 5 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का इंतजार सिनेमा प्रेमियों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो में फिल्मों के विभिन्न तकनीकी और क्रिएटिव पहलुओं को सम्मानित किया जाता है। इन्हीं में से एक अहम कैटेगरी है बेस्ट कॉस्ट्यूम, जो किसी फिल्म के किरदारों को जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अवॉर्ड नाइट से पहले आइए जानते हैं इस साल बेस्ट कॉस्ट्यूम कैटेगरी में नामांकित डिजाइनर्स और उनकी फिल्मों के बारे में-
(Stills From Films)
शीतल इकबाल शर्मा – छावा शीतल इकबाल शर्मा को फिल्म छावा के लिए इस कैटेगरी में नामांकन मिला है। पीरियड ड्रामा होने के चलते इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन का विशेष महत्व है, जिसे शीटल ने बारीकी और ऐतिहासिक सटीकता के साथ प्रस्तुत किया है। (Still From Film)
स्मृति चौहान – धुरंधर स्मृति चौहान ने धुरंधर में अपने कॉस्ट्यूम डिजाइन के जरिए किरदारों की गहराई और कहानी के मूड को खूबसूरती से उभारा है, जिसके लिए उन्हें इस कैटेगरी में जगह मिली है। (Still From Film)
मनीष मल्होत्रा और शिवांक विक्रम कपूर – गुस्ताख इश्क फैशन इंडस्ट्री के जाने-माने नाम मनीष मल्होत्रा और शिवांक विक्रम कपूर को गुस्ताख इश्क के लिए नामांकन मिला है। दोनों ने मिलकर फिल्म के ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक को बखूबी तैयार किया है। (Still From Film)
रोहित चतुर्वेदी – होमबाउंड रोहित चतुर्वेदी का काम होमबाउंड में काफी सराहा गया है। उन्होंने कॉस्ट्यूम के जरिए किरदारों की वास्तविकता और भावनाओं को मजबूती से दर्शाया है। (Still From Film)
भावना शर्मा – सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव भावना शर्मा को सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव के लिए नामांकन मिला है। फिल्म की लोकल फ्लेवर और सेटिंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉस्ट्यूम्स को बेहद प्रामाणिक बनाया है। (Still From Film)