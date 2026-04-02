1 /8

मुंबई में 5 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का इंतजार सिनेमा प्रेमियों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो में फिल्मों के विभिन्न तकनीकी और क्रिएटिव पहलुओं को सम्मानित किया जाता है। इन्हीं में से एक अहम कैटेगरी है बेस्ट कॉस्ट्यूम, जो किसी फिल्म के किरदारों को जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अवॉर्ड नाइट से पहले आइए जानते हैं इस साल बेस्ट कॉस्ट्यूम कैटेगरी में नामांकित डिजाइनर्स और उनकी फिल्मों के बारे में-

(Stills From Films)