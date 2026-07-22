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फिल्म की कहानी एक डिलीवरी एजेंट की है, जो अपनी प्रेमिका के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। उसकी एक खतरनाक योजना दोनों को ऐसी परिस्थितियों में फंसा देती है, जहां हर कदम पर नई मुश्किल और अप्रत्याशित घटनाएं सामने आती हैं। डार्क ह्यूमर और सस्पेंस से भरपूर यह फिल्म अलग तरह की कहानियां पसंद करने वालों के लिए दिलचस्प साबित हो सकती है। (Still From Film Poster)

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