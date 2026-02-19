अजीब, रहस्यमयी और दिमाग घुमाने वाली हैं ये फिल्में, इनकी कहानी समझना नहीं है आसान
Weird Movies List: ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि दिमागी पहेली हैं। कुछ आपको हंसाएंगी, कुछ डराएंगी, और कुछ आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आप ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जो आपके दिमाग को चुनौती दें, तो यह लिस्ट आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए।
February 19, 2026 11:27 IST
सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह अनुभव भी है। कुछ फिल्में आपको हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। ये फिल्में लॉजिक से परे जाती हैं, असहज महसूस कराती हैं और अंत में आपको स्क्रीन के सामने चुप बैठा छोड़ देती हैं। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो ‘अलग’, ‘अजीब’ और ‘अनप्रेडिक्टेबल’ हों, तो यह लिस्ट आपके लिए है।
Being John Malkovich (1999) एक व्यक्ति को एक ऐसा दरवाजा मिलता है जो सीधे एक अभिनेता के दिमाग में जाता है। यह फिल्म पहचान और वास्तविकता पर सवाल उठाती है। ये फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है।
Enemy (2013) एक प्रोफेसर को पता चलता है कि दुनिया में उसका एक हमशक्ल मौजूद है। यह फिल्म पहचान, डर और वास्तविकता के बीच की सीमा को तोड़ देती है। ये फिल्म Netflix पर उपलब्ध है।
Everything Everywhere All at Once (2022) मल्टीवर्स की इस कहानी में एक साधारण महिला अलग-अलग ब्रह्मांडों में अपनी अलग-अलग जिंदगी जीती हुई खुद को देखती है। फिल्म का कॉन्सेप्ट, एडिटिंग और कहानी इतनी विचित्र है कि यह आपको पूरी तरह चौंका देती है। ये फिल्म Netflix पर उपलब्ध है।
Inland Empire (2006) एक अभिनेत्री अपने किरदार में इतनी डूब जाती है कि उसकी असली और फिल्मी जिंदगी की सीमा खत्म हो जाती है। यह फिल्म पूरी तरह से भ्रम और रहस्य से भरी है। ये फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है।
Rubber (2010) एक कार का टायर जीवित हो जाता है और लोगों को मारने लगता है। सुनने में यह जितना अजीब लगता है, फिल्म उससे भी ज्यादा अजीब है। ये फिल्म YouTube पर उपलब्ध है।
Scary Movie 3 (2003) यह फिल्म हॉरर और साइंस-फिक्शन फिल्मों की पैरोडी है। एलियंस, अजीब वीडियो टेप और बेतुकी घटनाएं इसे मजेदार और विचित्र बनाती हैं। ये फिल्म Netflix पर उपलब्ध है।
Sister Midnight (2024) यह डार्क कॉमेडी एक नई-नवेली शादीशुदा महिला की कहानी है, जो अपने भीतर के जंगली और अजीब स्वभाव को खोजती है। फिल्म का टोन असहज और अनप्रेडिक्टेबल है, जो इसे एक अलग अनुभव बनाता है। ये फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है।
Swiss Army Man (2016) एक सुनसान द्वीप पर फंसा व्यक्ति एक लाश से दोस्ती करता है, और यही लाश उसकी जिंदगी बदल देती है। यह फिल्म अजीब होने के साथ-साथ भावनात्मक भी है। ये फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है।
The Lobster (2015) इस फिल्म की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति 45 दिनों में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाता, तो उसे जानवर बना दिया जाता है। यह फिल्म रिश्तों और समाज पर अजीब लेकिन गहरा व्यंग्य है। ये फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है।
The Platform (2019) एक रहस्यमयी टावर में कैद कैदियों को ऊपर से नीचे आने वाले प्लेटफॉर्म से खाना मिलता है। ऊपर वाले ज्यादा खा लेते हैं और नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता। यह फिल्म समाज की असमानता का बेहद विचित्र और गहरा रूप दिखाती है। ये फिल्म Netflix पर उपलब्ध है।
Upstream Color (2013) एक रहस्यमयी जीव के कारण दो लोगों की जिंदगी आपस में जुड़ जाती है। फिल्म की कहानी और विजुअल्स इतने प्रयोगात्मक हैं कि इसे समझना आसान नहीं है। ये फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है।