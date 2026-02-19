1 /13

सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह अनुभव भी है। कुछ फिल्में आपको हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। ये फिल्में लॉजिक से परे जाती हैं, असहज महसूस कराती हैं और अंत में आपको स्क्रीन के सामने चुप बैठा छोड़ देती हैं। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो ‘अलग’, ‘अजीब’ और ‘अनप्रेडिक्टेबल’ हों, तो यह लिस्ट आपके लिए है।