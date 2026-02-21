टाइम-लूप, पैराडॉक्स और मल्टीवर्स, अगर आपको माइंड-बेंडिंग फिल्में पसंद हैं, तो जरूर देखें ये 10 टाइम-ट्रैवल मूवीज
February 21, 2026 09:09 IST
टाइम-ट्रैवल हमेशा से इंसानों की कल्पना और साइंस फिक्शन का सबसे आकर्षक विषय रहा है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि आपके दिमाग को चुनौती देती हैं। ये फिल्में टाइम-लूप, पैरेडॉक्स, अल्टरनेट रियलिटी और कारण-परिणाम (cause and effect) के ऐसे जटिल खेल दिखाती हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद भी आप उसके बारे में सोचते रह जाते हैं। अगर आप ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जो आपकी सोच को झकझोर दें और आपको समय के नेचर पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दें, तो ये 10 फिल्में अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें। (Stills From Films)
12 Monkeys (1995) एक खतरनाक वायरस से तबाह भविष्य में, एक कैदी को अतीत में भेजा जाता है ताकि वह उस वायरस के स्रोत का पता लगा सके। लेकिन समय यात्रा के दौरान वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। (Still From Film)
Coherence (2013) एक डिनर पार्टी के दौरान आसमान में एक धूमकेतु गुजरता है, जिसके बाद अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दोस्तों का समूह अलग-अलग टाइमलाइन और वास्तविकताओं में उलझ जाता है। यह फिल्म मल्टीवर्स और समानांतर वास्तविकताओं की अवधारणा को बेहद दिलचस्प तरीके से दिखाती है। (Still From Film)
Donnie Darko (2001) एक किशोर लड़का एक अजीब दुर्घटना से बच जाता है और उसे एक रहस्यमयी खरगोश के रूप में दिखाई देने वाली आकृति समय और वास्तविकता से जुड़े रहस्य बताने लगती है। यह फिल्म समय, भाग्य और मानसिक वास्तविकता के जटिल संबंधों को दिखाती है। (Still From Film)
Looper (2012) भविष्य में अपराधी अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए उन्हें अतीत में भेजते हैं, जहां ‘लूपर्स’ नाम के हत्यारे उनका इंतजार करते हैं। कहानी तब जटिल हो जाती है, जब एक हत्यारे को अपने ही भविष्य के संस्करण को मारने का आदेश मिलता है। (Still From Film)
Predestination (2014) एक टाइम-ट्रैवल एजेंट को एक खतरनाक आतंकवादी को पकड़ने के लिए अलग-अलग समय में यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन इस मिशन में उसे अपने अस्तित्व से जुड़ा एक ऐसा रहस्य पता चलता है, जो दिमाग को झकझोर देता है। (Still From Film)
Primer (2004) चार इंजीनियर एक ऐसा उपकरण बना लेते हैं, जो समय यात्रा कर सकता है। लेकिन जल्द ही वे खुद ही अपने बनाए टाइम-लूप में फंस जाते हैं। यह फिल्म अपनी जटिल कहानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। (Still From Film)
Tenet (2020) यह फिल्म समय को उल्टा बहते हुए दिखाती है। एक एजेंट को ऐसी वस्तुओं का पता लगाना होता है जो समय में पीछे की ओर चल रही हैं। फिल्म की कहानी और एक्शन इतने जटिल हैं कि इसे पूरी तरह समझने के लिए कई बार देखना पड़ सकता है। (Still From Film)
The Butterfly Effect (2004) इस फिल्म में इवान नाम का युवक अपने अतीत की घटनाओं को बदलने की क्षमता खोज लेता है। लेकिन हर बदलाव भविष्य में अप्रत्याशित और खतरनाक परिणाम लाता है। यह फिल्म दिखाती है कि अतीत की छोटी-सी घटना भी भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। (Still From Film)
Timecrimes (2007) यह स्पेनिश साइंस-फिक्शन थ्रिलर एक आम आदमी की कहानी है, जो गलती से टाइम मशीन में जाकर करीब एक घंटे पीछे चला जाता है। लेकिन अतीत में खुद से सामना होने के बाद घटनाओं की एक डेंजरस सीरीज शुरू हो जाती है। यह फिल्म दिखाती है कि समय में छोटा-सा बदलाव भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। (Still From Film)