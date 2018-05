Updated on May 1, 2018 11:50 am

1 / 9 बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आज अपना 30 वां जन्मदिन मना रही हैं। अनुष्का शर्मा अभिनेत्री होने के साथ ही साथ फिल्म का निर्माण भी कर चुकी हैं। 1 मई साल 1988 में जन्मीं अनुष्का शर्मा एक आर्मी घराने से संबंध रखती हैं। अनुष्का शर्मा के पिता अजय कुमार शर्मा एक आर्मी ऑफिसर थे तो वहीं भाई करनेष शर्मा मर्चेंट नेवी में है। अनुष्का शर्मा हमेशा से ही एक अभिनेत्री बनने की चाहत रखती थीं। मुंबई आने के बाद उनके करियर की शुरूआत मॉडल के तौर पर हुई। बॉलीवुड मे पहचान बनाने के लिए अनुष्का को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनुष्का शर्मा पत्रकारिता में भी करियर बनाने की दिलचस्पी रखती थी। हालांकि बॉलीवुड में मुकाम हासिल होने के बाद अनुष्का शर्मा के रिलेशनशिप के कारण भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। जानिए अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें- (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

2 / 9 मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनुष्का शर्मा ने एक बार मीडिया के कैमरे से बचने के लिए रेलिंग से छलांग लगा दी थी। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

3 / 9 अनुष्का शर्मा बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन है। साल 2013 में वार्डरोब मालफंक्शन का शिकार हो जाने के बाद भी अनुष्का शर्मा धक धक गर्ल का लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए मकाऊ पहुंच गई थीं। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

4 / 9 अनुष्का शर्मा ने शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' से फिल्म जगत में कदम रखा था। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

5 / 9 अनुष्का के पास एक पेट डॉग है, जिसे वह ड्यूड कहकर पुकारती हैं। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

6 / 9 अनुष्का शर्मा को ब्लैक कलर की ड्रेसेज से बेहद पसंद है ।(फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

7 / 9 अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने फिल्म NH 10 से बतौर निर्माता डेब्यू किया था। जिसके बाद अनुष्का ने फिल्लौरी और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म परी का भी निर्माण किया था। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

8 / 9 फिल्म NH 10 के दौरान अनुष्का ने टीम के सभी लोगों को एक पर्सनल नोट और चॉकलेट का बॉक्स भेजा था। अनुष्का ने अपनी नई शुरूआत के लिए सभी को गिफ्ट दिए थे। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)