अगर आपको पसंद हैं माइंड-बेंडिंग फिल्में, तो मिस न करें ये वन-नाइट थ्रिलर्स, हर मोड़ पर मिलेगा सरप्राइज
अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो शुरुआत से अंत तक रोमांच, रहस्य और तनाव से भरपूर हों, तो ये ‘वन-नाइट मूवीज’ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। इन फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी कहानी सीमित समय में घटित होती है, लेकिन दर्शकों पर इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता…
कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि आपको अपनी कहानी, रहस्य और सस्पेंस में इस तरह उलझा देती हैं कि रात कब बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। खास बात यह है कि इन फिल्मों की कहानी भी ज्यादातर एक ही रात के दौरान घटित होती है। अगर आप ऐसी फिल्मों की तलाश में हैं जो आपको आखिर तक बांधे रखें, तो यह लिस्ट आपके लिए है। (Stills From FIlms)
1917 हालांकि यह एक युद्ध फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी भी समय के खिलाफ एक रोमांचक दौड़ जैसी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म दो ब्रिटिश सैनिकों की कहानी दिखाती है जिन्हें हजारों सैनिकों की जान बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है। फिल्म का सिनेमैटोग्राफी और तनावपूर्ण माहौल इसे बेहद खास बनाता है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। (Still From FIlm)
आफ्टर आवर्स 1985 की यह डार्क कॉमेडी और नियो-नोयर फिल्म एक ऑफिस कर्मचारी की कहानी है जो एक महिला से मिलने के लिए न्यूयॉर्क के सोहो इलाके जाता है। इसके बाद उसकी रात अजीब, हास्यास्पद और परेशान करने वाली घटनाओं की सीरीज में बदल जाती है। यह फिल्म दर्शकों को लगातार चौंकाती रहती है। इसे एप्पल टीवी पर देखा जा सकता है। (Still From FIlm)
बॉडीज बॉडीज बॉडीज 2022 की यह ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म दोस्तों के एक समूह की कहानी है जो एक दूरस्थ हवेली में पार्टी के दौरान “मर्डर इन द डार्क” गेम खेलते हैं। लेकिन खेल अचानक असली मौत में बदल जाता है और हर कोई एक-दूसरे पर शक करने लगता है। फिल्म सस्पेंस के साथ-साथ आधुनिक दोस्ती और सोशल मीडिया कल्चर पर भी व्यंग्य करती है। इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। (Still From FIlm)
कोहेरेंस 2013 की यह साइंस-फिक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक साधारण डिनर पार्टी से शुरू होती है। आठ दोस्त एक शाम साथ मिलते हैं, लेकिन पृथ्वी के पास से गुजर रहे एक धूमकेतु के कारण अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, दर्शक भी वास्तविकता और भ्रम के बीच फंस जाते हैं। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है। (Still From FIlm)
कोलेटरल टॉम क्रूज और जैमी फॉक्स स्टारर यह 2004 की एक्शन थ्रिलर पूरी तरह एक रात की कहानी है। मैक्स नाम का टैक्सी ड्राइवर एक यात्री को अलग-अलग जगहों तक छोड़ने का काम स्वीकार करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका यात्री एक प्रोफेशनल किलर है। इसके बाद शुरू होता है जिंदगी और मौत का खतरनाक खेल। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। (Still From FIlm)
गुड टाइम 2017 की यह क्राइम थ्रिलर एक छोटे अपराधी कॉनी की कहानी है, जो अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए पूरी रात न्यूयॉर्क की अंधेरी गलियों में भटकता है। हर नया फैसला उसे और बड़ी मुसीबत में डालता जाता है। तेज रफ्तार कहानी और दमदार एक्टिंग इसे एक यादगार फिल्म बनाते हैं। यह प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है। (Still From FIlm)
लॉक यह 2013 की एक अनोखी साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है, जिसमें पूरी कहानी एक कार के अंदर घटित होती है। टॉम हार्डी द्वारा निभाया गया इवान लॉक अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों का सामना फोन कॉल्स के जरिए करता है। एक साधारण ड्राइव कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, यह फिल्म बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाती है। इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। (Still From FIlm)
नाइटक्रॉलर साल 2014 में रिलीज हुई यह नियो-नोयर थ्रिलर फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो रात में होने वाली अपराध और दुर्घटनाओं की फुटेज रिकॉर्ड करके स्थानीय न्यूज चैनलों को बेचता है। लू ब्लूम नाम का यह शख्स धीरे-धीरे सफलता की चाह में मोरल बाउंड्रीज पार करने लगता है। फिल्म मीडिया की सनसनीखेज दुनिया और इंसानी लालच का खौफनाक चेहरा दिखाती है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। (Still From FIlm)
द गिल्टी 2021 की यह क्राइम थ्रिलर एक पुलिस अधिकारी की कहानी है जिसे 911 कॉल सेंटर में ड्यूटी दी गई है। एक अपहृत महिला की इमरजेंसी कॉल मिलने के बाद वह उसे बचाने की कोशिश करता है। पूरी फिल्म मुख्य रूप से फोन कॉल्स के जरिए आगे बढ़ती है, लेकिन सस्पेंस अंत तक बना रहता है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। (Still From FIlm)