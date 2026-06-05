4 /11

बॉडीज बॉडीज बॉडीज

2022 की यह ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म दोस्तों के एक समूह की कहानी है जो एक दूरस्थ हवेली में पार्टी के दौरान “मर्डर इन द डार्क” गेम खेलते हैं। लेकिन खेल अचानक असली मौत में बदल जाता है और हर कोई एक-दूसरे पर शक करने लगता है। फिल्म सस्पेंस के साथ-साथ आधुनिक दोस्ती और सोशल मीडिया कल्चर पर भी व्यंग्य करती है। इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। (Still From FIlm)