क्रिटिक्स को नहीं आई पसंद, खराब रिव्यू के बावजूद सुपर एंटरटेनिंग हैं ये फिल्में, लोग देखते हैं बार-बार
Cult Classic Movies: इन फिल्मों में जबरदस्त एक्शन, बड़े-बड़े धमाके, अजीबोगरीब प्लॉट और कुछ ऐसे सीन होते हैं जो भले ही बनावटी लगें, लेकिन दर्शकों को खूब एंटरटेन करते हैं। यही वजह है कि आलोचना झेलने के बाद भी ये फिल्में टीवी पर बार-बार देखी जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ फिल्मों के बारे…
फिल्मों की दुनिया में कई ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें आलोचकों से खराब रिव्यू मिलते हैं, जिनकी कहानी में कई कमियां होती हैं और जिनकी साइंटिफिक और लॉजिकल बातें भी समझ से परे होती हैं। लेकिन इसके बावजूद दर्शक इन फिल्मों को बार-बार देखना पसंद करते हैं। इन्हें अक्सर ‘सो-बैड-दे आर गुड’ यानी इतनी खराब कि देखने में अच्छी लगने वाली फिल्में कहा जाता है। (Still From Film)
इन फिल्मों में जबरदस्त एक्शन, बड़े-बड़े विस्फोट, अजीबोगरीब प्लॉट और कभी-कभी बिना किसी लॉजिक के चलती कहानी होती है। फिर भी इनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि दर्शक टीवी या ओटीटी पर इन्हें देखते ही रह जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जो खराब रिव्यू के बावजूद बेहद एंटरटेनिंग हैं। (Still From Film)
The Day After Tomorrow (2004) इस फिल्म में दिखाया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी अचानक बर्फीले तूफानों और ग्लेशियरों से ढक जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से फिल्म की कहानी कई जगहों पर अवास्तविक लगती है, लेकिन न्यूयॉर्क शहर को बर्फ में जमे हुए देखना दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव बन जाता है। यही वजह है कि यह फिल्म आज भी टीवी पर आते ही लोग देखने बैठ जाते हैं। (Still From Film)
Armageddon (1998) इस फिल्म की कहानी एक विशाल एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोकने की है। इसके लिए तेल निकालने वाले ड्रिलर्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है ताकि वे एस्टेरॉयड को नष्ट कर सकें। कहानी सुनने में ही काफी अजीब लगती है, लेकिन फिल्म का एक्शन, ड्रामा और भावनात्मक पल दर्शकों को बांधे रखते हैं। (Still From Film)
Transformers: Revenge of the Fallen (2009) इस फिल्म की कहानी को कई लोगों ने कमजोर बताया, लेकिन विशाल रोबोट्स के बीच होने वाली लड़ाइयों और जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स ने इसे बेहद मनोरंजक बना दिया। रेगिस्तान में होने वाली रोबोट्स की लड़ाई और लगातार होने वाले धमाके दर्शकों को स्क्रीन से हटने नहीं देते। (Still From Film)
Van Helsing (2004) इस फिल्म में वेयरवोल्फ, ड्रैकुला और वैम्पायर जैसे कई रहस्यमय किरदार एक साथ दिखाई देते हैं। फिल्म में भारी मात्रा में CGI का इस्तेमाल किया गया है, जो कई बार अवास्तविक लगता है, लेकिन एक्शन और फैंटेसी का यह मिश्रण दर्शकों को खूब पसंद आता है। (Still From Film)
Grown Ups (2010) इस कॉमेडी फिल्म को क्रिटिक्स ने खास पसंद नहीं किया, लेकिन दर्शकों के बीच यह काफी लोकप्रिय है। कहानी दोस्तों के एक ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है जो सालों बाद मिलते हैं और साथ समय बिताते हैं। हल्के-फुल्के मजाक और दोस्ती के पल इसे एक मजेदार फिल्म बना देते हैं। (Still From Film)
2012 (2009) दुनिया के अंत पर आधारित इस फिल्म में पृथ्वी पर भयंकर प्राकृतिक आपदाएं दिखाई गई हैं। शहरों का ढहना, पहाड़ों का टूटना और समुद्र का उफान, सब कुछ इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि कई बार यह अविश्वसनीय लगता है। फिर भी शानदार विजुअल्स और लगातार होने वाली घटनाएं दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखती हैं। (Still From Film)
The Core (2003) इस फिल्म की कहानी पृथ्वी के कोर तक ड्रिल करके ग्रह को बचाने की कोशिश करने वाली टीम पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह विचार काफी असंभव लगता है, लेकिन रोमांच और एडवेंचर से भरी यह फिल्म दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। (Still From Film)
Battleship (2012) एक बोर्ड गेम पर आधारित यह फिल्म एलियंस और इंसानों के बीच समुद्री युद्ध की कहानी दिखाती है। फिल्म में एक्शन, विस्फोट और बड़े युद्ध दृश्य भरपूर हैं। भले ही कहानी बहुत गहरी न हो, लेकिन इसका मनोरंजन स्तर काफी ऊंचा है। (Still From Film)