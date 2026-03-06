3 /11

The Day After Tomorrow (2004)

इस फिल्म में दिखाया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी अचानक बर्फीले तूफानों और ग्लेशियरों से ढक जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से फिल्म की कहानी कई जगहों पर अवास्तविक लगती है, लेकिन न्यूयॉर्क शहर को बर्फ में जमे हुए देखना दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव बन जाता है। यही वजह है कि यह फिल्म आज भी टीवी पर आते ही लोग देखने बैठ जाते हैं। (Still From Film)