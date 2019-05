Updated on May 16, 2019 9:57 am

1 / 6 दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वह अच्छा हो या बुरा आपको काफी पढ़े-लिखे लोग मिल जाएंगे। पोर्न इंडस्ट्री भी एक ऐसी दुनिया है जहां पर कई ऐसी एडल्ट अभिनेत्रियां हैं जो काफी अच्छी डिग्रियों के साथ इस प्रोफेशन में मौजूद हैं जिसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं। इस प्रोफेशन की मशहूर पोर्न स्टार्स को लेकर भी सिर्फ उनके शरीर के बारे में ही बात की जाती है। इसका हिस्सा बनने के बाद उनकी प्रतिभा और पढ़े-लिखे होने की बात कहीं पीछे छूट जाती है। क्योंकि उनको एडल्ट एंटरटेनर और कामुक सुख देने वाले प्रोडक्ट के तौर पर ही समझा जाता है। यही कारण है कि उन्हें एक बेहतर समाज का हिस्सा नहीं माना जाता। कम लोगों को जानकारी होगी अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली पहली महिला भी एक पोर्न स्टार ही थी। हम आपको यहां कुछ ऐसी पोर्न स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शैक्षिक पृष्टभूमि जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

2 / 6 सिंडी स्टारफॉल के पास बिजनेस मार्केटिंग में स्नातक की उपाधि है।

3 / 6 इला डार्लिंग के पास लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में मास्टर की डिग्री है ।

4 / 6 मिस्सी मार्टिनेज के पास क्रिमिनल जस्टिस डिग्री है।

5 / 6 वेरुका जेम्स सीपीए (लेखांकन और वित्त ) में बीए है।