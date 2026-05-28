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अगर आपको हॉरर फिल्मों में प्लॉट ट्विस्ट, सस्पेंस और दिमाग हिला देने वाला डर पसंद है, तो कोरियन सिनेमा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां की हॉरर फिल्में सिर्फ डराती नहीं, बल्कि लंबे समय तक दिमाग में घर कर जाती हैं। नीचे कुछ ऐसी ही बेहतरीन कोरियन हॉरर फिल्मों की लिस्ट दी गई है, जो आपको रातों की नींद उड़ा सकती हैं। (Still From Film)