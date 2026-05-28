डर के मामले में इन कोरियन हॉरर फिल्मों ने हॉलीवुड को भी छोड़ा पीछे, डर, सस्पेंस और ट्विस्ट का है खतरनाक कॉम्बिनेशन
Korean Horror Movies: कोरियन हॉरर फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत उनका अनोखा स्टोरीटेलिंग स्टाइल है। ये सिर्फ डराती नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करती हैं। अगर आप हॉरर जॉनर के फैन हैं, तो ये फिल्में आपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें, लेकिन अकेले रात में देखने से पहले दो बार सोच लें।
अगर आपको हॉरर फिल्मों में प्लॉट ट्विस्ट, सस्पेंस और दिमाग हिला देने वाला डर पसंद है, तो कोरियन सिनेमा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां की हॉरर फिल्में सिर्फ डराती नहीं, बल्कि लंबे समय तक दिमाग में घर कर जाती हैं। नीचे कुछ ऐसी ही बेहतरीन कोरियन हॉरर फिल्मों की लिस्ट दी गई है, जो आपको रातों की नींद उड़ा सकती हैं। (Still From Film)
#Alive यह कहानी एक ऐसे गेमर की है जो अपने अपार्टमेंट में अकेला फंस जाता है जब शहर में जॉम्बी महामारी फैल जाती है। बिना इंटरनेट और बाहरी दुनिया से कटे हुए वह जीवित रहने की जद्दोजहद करता है। (Still From Film)
A Tale of Two Sisters दो बहनों की कहानी जो अपने घर लौटती हैं, लेकिन वहां सौतेली मां और रहस्यमयी घटनाएं उनका इंतजार कर रही होती हैं। घर में होने वाली अजीब घटनाएं इसे एक क्लासिक साइकोलॉजिकल हॉरर बनाती हैं। यह फिल्म कोरियन हॉरर क्लासिक्स में गिनी जाती है। (Still From Film)
Forgotten यह एक रहस्यमयी कहानी है जिसमें एक भाई अपने किडनैप हुए भाई के लौटने के बाद अजीब घटनाओं का सामना करता है। यादों, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी यह फिल्म आपके दिमाग को हिला देती है। फिल्म का ट्विस्ट इसे और भी डरावना और रोमांचक बनाता है। (Still From Film)
Gonjiam: Haunted Asylum एक हॉरर वेब शो की टीम एक बंद पागलखाने में लाइव स्ट्रीम करने जाती है, लेकिन वहां जो होता है वह उनकी कल्पना से भी परे होता है। यह फिल्म फाउंड फुटेज स्टाइल में बनी है, जो बहुत रियल और डरावनी फील देती है। (Still From Film)
Train to Busan यह फिल्म एक हाई-स्पीड ट्रेन में शुरू होती है और एक भयानक जॉम्बी एपोकैलिप्स में बदल जाती है। एक पिता अपनी बेटी के साथ सुरक्षित शहर बुसान पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता मौत और खौफ से भर जाता है। फिल्म की इमोशनल स्टोरी और हॉरर इसे बेहद खास बनाती है। (Still From Film)
Peninsula यह फिल्म ‘Train to Busan’ के बाद की दुनिया दिखाती है, जहां पूरा कोरिया जॉम्बी से भर चुका है। एक मिशन टीम खतरनाक इलाके में पैसे की खोज में जाती है। (Still From Film)
Svaha: The Sixth Finger यह फिल्म एक रहस्यमयी कल्ट और धार्मिक गतिविधियों की जांच पर आधारित है। इसमें डर सिर्फ विजुअल नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर महसूस होता है। इसमें सस्पेंस और हॉरर का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। (Still From Film)
The Call दो अलग समय में रहने वाली महिलाएं एक फोन कॉल के जरिए जुड़ जाती हैं, लेकिन यह कनेक्शन उनकी किस्मत को पूरी तरह बदल देता है। फिल्म का ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। यह फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर का बेहतरीन मिश्रण है। (Still From Film)
The Host सीवर से निकला एक विशाल मॉन्स्टर लोगों पर हमला करता है और एक परिवार अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष करता है। यह फिल्म हॉरर के साथ इमोशन भी जोड़ती है। (Still From Film)