हॉलीवुड फिल्में अपनी प्रस्तुति के मामले में भारतीय फिल्मों से कहीं ज्यादा आगे होती हैं। वह वास्तविकता के काफी करीब होती हैं। यही कारण होता है कि उनकी फिल्मों को देखने का रोमांच लोगों में काफी ज्यादा होता है। इसके साथ ही वे किसी भी विषय पर काफी खुले तौर पर कहानियों को प्रदर्शित करते हैं। परिवार के सामने ऐसी फिल्मों के देखने में भारतीयों को थोड़ी असहजता महसूस होती है। स्क्रीन पर ऐसे कई दृश्य आ जाते हैं जहां आखें अपने आप इधर-उधर ठिकाना तलाशने लगतीं हैं। हालांकि कई यूरोपिय समाज में ऐसे सीन्स सहज रूप में स्वीकार हों, लेकिन हमारे यहां ऐसे दृश्यों को सोचने भर से रूह कांप जाती है। यहां हम ऐसी ही कुछ हॉलीवुड फिल्मों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनके कई सीन्स काफी भयावह लगेंगे। इन फिल्मों में फिल्माए गए रेप सीन्स से लेकर अपराध तक को देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगें। इन फिल्मों में साल 2002 में आई Irréversible, साल 1975 में रिलीज हुई Salò, or the 120 Days of Sodom और 2007 में आई इनसाइड सहित कई और फिल्में हैं जिनके दृश्य काफी दिल दहला देने वाले हैं।