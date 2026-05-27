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मिसमैच्ड

अगर आपने अभी तक मिसमैच्ड नहीं देखी, तो आप सच में Gen-Z कल्चर का एक बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं। यह कहानी है डिंपल और ऋषि की, जो एक समर प्रोग्राम में मिलते हैं। जहां ऋषि पुराने जमाने वाले रोमांस में विश्वास करता है, वहीं डिंपल अपने करियर और गेमिंग की दुनिया में खोई रहती है। दोनों की केमिस्ट्री, ऑक्वर्ड मोमेंट्स, फ्रेंडशिप, हार्टब्रेक और पर्सनल ग्रोथ इसे बेहद रिलेटेबल बनाते हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। (Still From Series)