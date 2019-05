Updated on May 14, 2019 11:53 am

1 / 7 पोर्न फिल्म इंडस्ट्री में जितना पैसा है उतना ही इसमें डिप्रेशन और कई तरह के अपने खतरें हैं। ये सच है कि पोर्न इंडस्ट्री का बाजार काफी बड़ा है। और इसकी पहुंच यूरोपीय देशों से लेकर एशियाइ देशों तक में बड़े स्तर पर है। इन फिल्मों में काम करने वाली पोर्न स्टार काफी मोटी रकम बतौर फीस चार्ज करतीं हैं। ऊपरी तौर पर इन स्टार्स की लाइफ काफी चकाचौंध भरी मानी जाती है। और कईयों की होती भी है लेकिन इस दौरान इनके जीवन में कुछ और भी घट रहा होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। ऐसे हालात में कई पोर्न स्टार या तो डिप्रेशन में चलीं जातीं हैं या तो सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लेती हैं। ऐसे ही यहां हम कुछ पोर्न स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी दुनिया से नाखुश होकर मौत को गले लगा लिया, तो किसी ने ड्रग्स का सहारा ले लिया।

2 / 7 अनातासिया ब्लू - साल 2008 के जुलाई माह में अनातासिया ने सुसाइड कर ली था। उनके बॉडी से टाइलेनॉल नामक ड्रग की ज्यादा मात्रा पायी गई थी।

3 / 7 एलेक्स जॉर्डन - एलेक्स जॉर्डन ने भी 31 की उम्र में ही फांसी लगा ली थी। इसके पीछे का कारण उनके शादी-शुदा जीवन को माना गया था।

4 / 7 वायोलेट एडम्सन- महज 35 साल की उम्र में वायोलेट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी।

5 / 7 करेन लंकाउम- करेन लंकाउम महज 17 साल की उम्र में पहली एडल्ट फिल्म की। पेरिस के एक अपार्टमेंट में टेमाजेपाम और नशे के ओवरडोज लेकर सुसाइड कर लिया।

6 / 7 मेगन लीघ- अमेरिकी पोर्न स्टार मेगन की लाश कैलिफोर्निया स्थित उनके घर से बरामद की गई थी। मेगन ने खुद को गोली मार ली थी।