एमी अवार्ड्स जीतने के बावजूद इन शोज को नहीं मिली उतनी पहचान, अगर देखना है क्वालिटी कंटेंट तो वॉचलिस्ट में करें शामिल
Emmy-Winning Series: ये सभी शोज इस बात का सबूत हैं कि हर अच्छी कहानी सिर्फ पॉपुलर ही नहीं होती, बल्कि कई बार असली रत्न कम चर्चा में छिपे रहते हैं। अगर आप कुछ नया, अलग और क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये एमी-विनिंग शोज आपके लिए परफेक्ट हैं।
टेलीविजन की दुनिया में प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स को सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक माना जाता है। ये अवॉर्ड्स उन शोज़ को सम्मानित करते हैं जो कहानी, अभिनय और निर्देशन के स्तर पर श्रेष्ठ होते हैं। हालांकि, हर एमी-विजेता शो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता जितना वह डिजर्व करता है। कई ऐसे शानदार शोज हैं जो अवॉर्ड तो जीतते हैं, लेकिन मेनस्ट्रीम चर्चा से दूर रह जाते हैं। अगर आप कुछ अलग और क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये एमी-विजेता लेकिन अंडररेटेड शोज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Still from Film)
ब्रेकिंग बैड यह शो भले ही आज एक क्लासिक बन चुका है, लेकिन शुरुआत में यह उतना बड़ा हिट नहीं था। एक साधारण केमिस्ट्री टीचर के ड्रग लॉर्ड बनने की कहानी दर्शकों को बांधे रखती है। इसकी दमदार स्क्रिप्ट और शानदार अभिनय के लिए इसने कई एमी अवॉर्ड जीते। (Still from Film)
फ्लीबैग यह एक अनोखा और बोल्ड शो है जो हास्य और गहरी भावनाओं का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है। इसकी राइटिंग स्टाइल और मुख्य किरदार की परफॉर्मेंस ने इसे एमी अवॉर्ड दिलाया। यह शो दिल को छू लेने वाला अनुभव देता है। (Still from Film)
गोडलेस वेस्टर्न ड्रामा पर आधारित यह मिनीसीरीज अपनी शानदार सिनेमैटोग्राफी और मजबूत अभिनय के लिए जानी जाती है। भले ही यह ज्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन एमी अवॉर्ड्स में इसे खूब सराहा गया। (Still from Film)
ओलिव कैटरिज यह एक शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली कहानी है जो एक महिला के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है। इसकी इमोशनल डेप्थ और शानदार परफॉर्मेंस के कारण इसने कई एमी अवॉर्ड अपने नाम किए। (Still from Film)
सक्सेशन फैमिली ड्रामा, पावर और राजनीति की दुनिया पर आधारित यह शो मीडिया साम्राज्य के अंदर की जंग को दिखाता है। क्रिटिक्स द्वारा सराहा गया यह शो कई एमी अवॉर्ड जीत चुका है और आज के समय के बेहतरीन ड्रामाज में गिना जाता है। (Still from Film)