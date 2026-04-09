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टेलीविजन की दुनिया में प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स को सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक माना जाता है। ये अवॉर्ड्स उन शोज़ को सम्मानित करते हैं जो कहानी, अभिनय और निर्देशन के स्तर पर श्रेष्ठ होते हैं। हालांकि, हर एमी-विजेता शो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता जितना वह डिजर्व करता है। कई ऐसे शानदार शोज हैं जो अवॉर्ड तो जीतते हैं, लेकिन मेनस्ट्रीम चर्चा से दूर रह जाते हैं। अगर आप कुछ अलग और क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये एमी-विजेता लेकिन अंडररेटेड शोज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Still from Film)