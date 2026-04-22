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बॉलीवुड ने हमेशा से दर्शकों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां की कॉमेडी फिल्मों में जहां एक ओर हल्का-फुल्का मनोरंजन मिलता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यंग्य और गहरी बातें भी छुपी होती हैं। आइए जानते हैं बॉलीवुड की 8 ऐसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के बारे में, जो आज भी लोगों को गुदगुदाने का काम करती हैं। (Stills From Films)