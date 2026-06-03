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जून का महीना दुनियाभर में प्राइड मंथ (Pride Month) के रूप में मनाया जाता है। यह महीना LGBTQ+ समुदाय की पहचान, अधिकारों और उनके संघर्षों को सम्मान देने का अवसर है। भारतीय सिनेमा ने भी समय-समय पर ऐसी कई फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने प्रेम, पहचान और सामाजिक स्वीकृति जैसे विषयों को संवेदनशीलता और साहस के साथ पर्दे पर उतारा है। अगर आप इस प्राइड मंथ कुछ सार्थक और प्रभावशाली फिल्में देखना चाहते हैं, तो ये 7 भारतीय फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Still From Film)