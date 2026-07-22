1 /13

हर प्रेम कहानी का अंत खुशहाल नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, जिनमें प्यार धीरे-धीरे डर, धोखे, हिंसा और मानसिक खेल में बदल जाता है। ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर फिल्में दर्शकों को केवल डराती नहीं हैं, बल्कि रिश्तों, भरोसे और इंसानी स्वभाव के अंधेरे पक्ष पर सोचने के लिए भी मजबूर करती हैं। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, जिनमें रोमांस और सस्पेंस का अनोखा मेल हो, तो यह लिस्ट आपके लिए है। (Stills From Films)