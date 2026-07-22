जब प्यार बना सबसे बड़ा खतरा, देखें ये बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर, अंत तक नहीं हटेगी नजर
Psychological Thriller Movies: अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, जहां प्यार, भरोसा और रिश्ते धीरे-धीरे खौफनाक रहस्यों में बदल जाते हैं, तो यह वॉचलिस्ट आपके लिए है। इन साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर फिल्मों में हर मोड़ पर सस्पेंस, धोखा और चौंकाने वाले ट्विस्ट हैं, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद…
हर प्रेम कहानी का अंत खुशहाल नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, जिनमें प्यार धीरे-धीरे डर, धोखे, हिंसा और मानसिक खेल में बदल जाता है। ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर फिल्में दर्शकों को केवल डराती नहीं हैं, बल्कि रिश्तों, भरोसे और इंसानी स्वभाव के अंधेरे पक्ष पर सोचने के लिए भी मजबूर करती हैं। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, जिनमें रोमांस और सस्पेंस का अनोखा मेल हो, तो यह लिस्ट आपके लिए है। (Stills From Films)
Barbarian (2022) एक महिला जब अपने Airbnb पर पहुंचती है, तो वहां पहले से एक अजनबी मौजूद होता है। शुरुआत में कहानी जितनी साधारण लगती है, आगे बढ़ते ही उतनी ही भयावह बन जाती है। यह फिल्म महिलाओं की सुरक्षा, भरोसे और डर की मनोस्थिति को बेहद प्रभावी तरीके से दिखाती है। (Still From Film)
Blink Twice (2024) जोई क्रैविट्ज के निर्देशन में बनी ‘ब्लिंक ट्वाइस’ एक कॉकटेल वेट्रेस की कहानी है, जिसे एक टेक अरबपति अपने निजी द्वीप पर आमंत्रित करता है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे-धीरे शक्ति, कंट्रोल और सहमति से जुड़े खतरनाक सच सामने आने लगते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि आकर्षण और दौलत के पीछे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। (Still From Film)
Fresh (2022) ऑनलाइन डेटिंग और आधुनिक रिश्तों के खतरों पर बनी ‘Fresh’ की शुरुआत बेहद सामान्य लगती है। एक लड़की की मुलाकात एक आकर्षक युवक से होती है, लेकिन वीकेंड ट्रिप के दौरान कहानी खौफनाक मोड़ ले लेती है। फिल्म दर्शाती है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर सबसे सामान्य दिखने वाले लोगों से हो सकता है। (Still From Film)
Get Out (2017) जॉर्डन पील की यह फिल्म एक अश्वेत युवक की कहानी है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से मिलने जाता है। धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि वहां सब कुछ सामान्य नहीं है। नस्लभेद, सत्ता और सामाजिक पाखंड पर आधारित यह फिल्म आधुनिक हॉरर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। (Still From Film)
Gone Girl (2014) डेविड फिन्चर के निर्देशन में बनी ‘गॉन गर्ल’ एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है, जहां पत्नी अचानक गायब हो जाती है और शक पति पर जाता है। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर किरदार का असली चेहरा सामने आता है। रिश्तों में झूठ, धोखा और मनोवैज्ञानिक खेल को यह फिल्म बेहद प्रभावशाली ढंग से दिखाती है। (Still From Film)
Infinity Pool (2023) ब्रैंडन क्रोनेनबर्ग की यह फिल्म एक लग्जरी रिसॉर्ट में छुट्टियां मना रहे दंपती की कहानी है। एक हादसे के बाद वे ऐसे कानूनी नियम का सामना करते हैं, जो इंसानी नैतिकता और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मिया गोथ का अभिनय इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। (Still From Film)
Love Lies Bleeding (2024) क्रिस्टन स्टीवर्ट अभिनीत यह नियो-नोयर थ्रिलर एक जिम मैनेजर और बॉडीबिल्डर के बीच पनपते रिश्ते की कहानी है। जैसे-जैसे प्यार गहराता है, हिंसा और जुनून भी बढ़ने लगता है। यह फिल्म बताती है कि अंधा प्रेम किस तरह विनाश का कारण बन सकता है। (Still From Film)
Possessor (2020) यह फिल्म एक कॉर्पोरेट हत्यारे की कहानी है, जो तकनीक की मदद से दूसरे लोगों के शरीर में प्रवेश कर हत्याएं करती है। लेकिन धीरे-धीरे उसकी अपनी पहचान ही धुंधली होने लगती है। पहचान, रिश्तों और मानसिक संघर्ष पर आधारित यह बेहद असहज कर देने वाली साइंस-फिक्शन थ्रिलर है। (Still From Film)
Promising Young Woman (2020) कैरी मुलिगन इस फिल्म में ऐसी महिला बनी हैं, जो महिलाओं का शोषण करने वाले पुरुषों से अपने तरीके से बदला लेती है। निर्देशक एमराल्ड फेनेल ने इसे गुस्से, न्याय और समाज की दोहरी मानसिकता पर आधारित बेहद प्रभावशाली कहानी के रूप में पेश किया है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीनप्ले का ऑस्कर भी मिला था। (Still From Film)
Ready or Not (2019) शादी के बाद नई दुल्हन को पता चलता है कि उसके ससुराल वालों की एक खतरनाक परंपरा है, जिसके तहत उसे अपनी जान बचाने के लिए एक जानलेवा खेल खेलना होगा। हॉरर और डार्क कॉमेडी का शानदार मिश्रण इस फिल्म को बेहद मनोरंजक बनाता है। (Still From Film)
Something Very Bad Is Going To Happen (2026) यह एक चर्चित साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है, जिसका शीर्षक ही दर्शकों में बेचैनी पैदा कर देता है। इसकी कहानी धीरे-धीरे रहस्य और डर का माहौल बनाती है। रिलीज़ के बाद इसे लेकर काफी चर्चा हुई क्योंकि इसे देखने वाले लंबे समय तक इसकी कहानी भूल नहीं पाए। (Still From Film)
Strange Darling (2024) ‘स्ट्रेंज डार्लिंग’ एक ऐसी फिल्म है जो शुरुआत में साधारण रोड ट्रिप जैसी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे कहानी पूरी तरह बदल जाती है। फिल्म को छह अध्यायों में नॉन-लिनियर अंदाज में पेश किया गया है। विला फिट्जगेराल्ड और काइल गैलनर की शानदार परफॉर्मेंस इस थ्रिलर को और भी प्रभावशाली बनाती है। यह फिल्म दर्शकों की धारणाओं को लगातार चुनौती देती है। (Still From Film) (यह भी पढ़ें: इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 4 नई मलयालम फिल्में, एक्शन से लेकर हॉरर तक मिलेगा भरपूर मनोरंजन)