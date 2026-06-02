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जून के पहले सप्ताह में दक्षिण भारतीय सिनेमा दर्शकों के लिए मनोरंजन का भरपूर खजाना लेकर आ रहा है। तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कई चर्चित फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। इस सप्ताह रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में स्पोर्ट्स ड्रामा, डार्क कॉमेडी, फिल्म इंडस्ट्री पर आधारित कहानी और एक्शन-थ्रिलर जैसी डिफरेंट स्टाइल्स शामिल हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह रिलीज होने वाली प्रमुख साउथ फिल्मों के बारे में। (Still From Film)