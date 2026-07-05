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इतिहास के महान सम्राटों और महारानियों की कहानियां सदियों बाद भी लोगों को आकर्षित करती हैं। यही वजह है कि हॉलीवुड के बड़े निर्देशक और दिग्गज कलाकार बार-बार इन ऐतिहासिक शख्सियतों की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारते रहे हैं। युद्ध, सत्ता, प्रेम, विश्वासघात और बलिदान से भरी इन कहानियों ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का भी दिल जीता है। अगर आपको ऐतिहासिक फिल्मों का शौक है, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Stills From Films)