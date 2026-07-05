हिस्ट्री लवर्स के लिए परफेक्ट हैं ये 10 फिल्में, महान सम्राटों और महारानियों की दिखाती हैं जिंदगी
History’s Iconic Monarchs: इन फिल्मों के जरिए दर्शक दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजाओं और रानियों के जीवन, उनके फैसलों, युद्धों, प्रेम, राजनीति और सत्ता संघर्ष को बेहद दिलचस्प अंदाज में देख सकते हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए ये फिल्में मनोरंजन के साथ-साथ अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने का भी बेहतरीन…
इतिहास के महान सम्राटों और महारानियों की कहानियां सदियों बाद भी लोगों को आकर्षित करती हैं। यही वजह है कि हॉलीवुड के बड़े निर्देशक और दिग्गज कलाकार बार-बार इन ऐतिहासिक शख्सियतों की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारते रहे हैं। युद्ध, सत्ता, प्रेम, विश्वासघात और बलिदान से भरी इन कहानियों ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का भी दिल जीता है। अगर आपको ऐतिहासिक फिल्मों का शौक है, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Stills From Films)
Catherine the Great (2019) रूस की शक्तिशाली शासक कैथरीन द ग्रेट के जीवन पर बनी इस एचबीओ मिनीसीरीज में हेलेन मिरेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं, 2020 की सीरीज ‘द ग्रेट’ में एले फैनिंग ने उनके यंग वर्जन को निभाया। दोनों प्रेजेंटेशन अलग-अलग अंदाज में रूस की सबसे प्रभावशाली महिला शासकों में से एक की कहानी सुनाती हैं। (Still From Film)
Cleopatra (1963) मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा पर बनी यह फिल्म हॉलीवुड की सबसे चर्चित ऐतिहासिक फिल्मों में गिनी जाती है। एलिजाबेथ टेलर स्टारर यह फिल्म अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी। इसकी लागत ने लगभग ’20th सेंचुरी फॉक्स’ स्टूडियो को दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन की प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी। (Still From Film)
Elizabeth: The Golden Age (2007) यह फिल्म इंग्लैंड की प्रसिद्ध महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल पर आधारित है। केट ब्लैंचेट ने इस किरदार को इतनी शानदार तरह से निभाया कि उन्हें एलिजाबेथ की भूमिका के लिए दो अलग-अलग फिल्मों में ऑस्कर नामांकन मिला। ऐसा करने वाली वह अब तक की इकलौती एक्ट्रेस हैं। (Still From Film)
Kingdom of Heaven (2005) रिडली स्कॉट की इस ऐतिहासिक फिल्म की कहानी जेरूसलम के राजा बाल्डविन चतुर्थ और क्रूसेड्स के दौर के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में ऑरलैंडो ब्लूम ने मुख्य भूमिका निभाई है। हालांकि सिनेमाघरों में रिलीज हुआ वर्जन ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन बाद में रिलीज हुआ डायरेक्टर कट ऐतिहासिक फिल्मों के मास्टरपीस में शामिल माना गया। (Still From Film)
Marie Antoinette (2006) निर्देशक सोफिया कोपोला की यह फिल्म फ्रांस की चर्चित महारानी मैरी एंटोनेट के जीवन पर आधारित है। फिल्म में किर्स्टन डंस्ट ने एक ऐसी किशोर रानी का किरदार निभाया है जिसे कम उम्र में ही शाही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। रिलीज के समय फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बाद में इसे बेहतरीन विजुअल स्टाइल वाली फिल्मों में गिना जाने लगा। (Still From Film)
Mary Queen of Scots (2018) इस फिल्म में मैरी स्टुअर्ट और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के बीच सत्ता संघर्ष को दिखाया गया है। साओर्से रोनन और मार्गोट रॉबी ने दोनों ऐतिहासिक किरदारों को निभाया है। हालांकि फिल्म में दोनों रानियों की मुलाकात दिखाई गई है, जबकि एक्चुअल हिस्ट्री में वे कभी आमने-सामने नहीं मिली थीं। (Still From Film)
Napoleon (2023) फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन रिडली स्कॉट ने किया है। फिल्म में जोआक्विन फीनिक्स ने नेपोलियन की भूमिका निभाई है। इसमें उनकी सैन्य जीतों के साथ-साथ पत्नी जोसेफीन के साथ उनके जटिल रिश्ते को भी दिखाया गया है। लगभग 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 220 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। (Still From Film)
The King (2019)
नेटफ्लिक्स की इस फिल्म में टिमोथी शैलामे ने किंग हेनरी V की भूमिका निभाई है। कहानी एक ऐसे युवा राजा की है जो अनिच्छा से सिंहासन संभालता है और फिर अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए प्रसिद्ध बैटल ऑफ एजिनकोर्ट तक पहुंचता है। यह फिल्म सत्ता की जिम्मेदारी और युद्ध की कीमत को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है। (Still From Film)
The King’s Speech (2010) यह फिल्म ब्रिटेन के किंग जॉर्ज VI के जीवन पर आधारित है। फिल्म में कॉलिन फर्थ ने एक ऐसे राजा की भूमिका निभाई है जो गंभीर हकलाहट से जूझते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व करता है। इस शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर मिला, जबकि फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार भी जीता। (Still From Film)