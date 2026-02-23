3 /8

Cannibal Holocaust

सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक है ‘Cannibal Holocaust’। 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म ने हॉरर सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। फिल्म की डॉक्यूमेंट्री-स्टाइल शूटिंग और असली जानवरों की हत्या के दृश्यों ने इसे बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया। कई दर्शकों को लगा कि फिल्म में दिखाए गए कलाकार रियल में मारे गए हैं। इस फिल्म को कई देशों में बैन कर दिया गया और आज भी इसे हॉरर इतिहास की सबसे शॉकिंग फिल्मों में गिना जाता है। (Still From Film)