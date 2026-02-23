साइकोलॉजिकल स्टेमिना की परीक्षा लेतीं ये हॉरर फिल्में, जानिए क्यों बनीं बहस का विषय
Extreme Horror Movies: क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ऐसी हॉरर फिल्में बनाई हैं जिनमें हिंसा, क्रूरता और इमोशनल ट्रॉमा को इस हद तक दिखाया कि उन्हें कई देशों में बैन कर दिया। यहां हम कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने हॉरर को एक ‘स्ट्रेस टेस्ट’…
February 23, 2026 14:11 IST
हॉरर सिनेमा का उद्देश्य हमेशा से डर पैदा करना रहा है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी बनीं, जिन्होंने सिर्फ डराने की कोशिश नहीं की, उन्होंने दर्शकों की मैंटल टॉलरेंस की सीमा को ही चुनौती दे दी। ये फिल्में ट्रेडिशनल भूत-प्रेत या जंप स्केयर से आगे बढ़कर मानव मन के सबसे अंधेरे और असहज पहलुओं को सामने लाती हैं। (Still From Film)
इन्हें देखना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक असहज साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। इन फिल्मों ने हिंसा, क्रूरता और इमोशनल ट्रॉमा को इस हद तक दिखाया कि कई देशों में इन्हें बैन कर दिया गया, जबकि कई दर्शक इन्हें बीच में छोड़कर थिएटर से बाहर निकल गए। (Still From Film)
Cannibal Holocaust सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक है ‘Cannibal Holocaust’। 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म ने हॉरर सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। फिल्म की डॉक्यूमेंट्री-स्टाइल शूटिंग और असली जानवरों की हत्या के दृश्यों ने इसे बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया। कई दर्शकों को लगा कि फिल्म में दिखाए गए कलाकार रियल में मारे गए हैं। इस फिल्म को कई देशों में बैन कर दिया गया और आज भी इसे हॉरर इतिहास की सबसे शॉकिंग फिल्मों में गिना जाता है। (Still From Film)
Terrifier मॉडर्न हॉरर में Terrifier ने एक अलग पहचान बनाई। इस फिल्म का मुख्य किरदार ‘आर्ट द क्लाउन’ सिर्फ हत्या नहीं करता, बल्कि उसे एक प्रदर्शन की तरह अंजाम देता है। फिल्म में एक्सट्रीम वायलेंस और ग्राफिक सींस का इस्तेमाल किया गया है, जिसने इसे शॉक-हॉरर का प्रतीक बना दिया। (Still From Film)
Inside इसी तरह, फ्रेंच हॉरर फिल्म Inside ने होम सिक्योरिटी की भावना को ही डर में बदल दिया। कहानी एक गर्भवती महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका घर एक खतरनाक महिला द्वारा निशाना बनाया जाता है। फिल्म में दिखाए गए क्लॉस्ट्रोफोबिक और हिंसक दृश्य दर्शकों को मानसिक रूप से असहज कर देते हैं। (Still From Film)
A Serbian Film हॉरर इतिहास की सबसे विवादित फिल्मों में A Serbian Film का नाम सबसे ऊपर आता है। इस फिल्म में सेक्सुअल वायलेंस, नेक्रोफिलिया और बच्चों से जुड़े अत्यधिक सेंसिटिव टॉपिक को दिखाया गया, जिसके कारण इसे कई देशों में पूरी तरह बैन कर दिया गया। यह फिल्म सिर्फ डर पैदा नहीं करती, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या हर विषय को सिनेमा में दिखाना जरूरी है। (Still From Film)
Midsommar आमतौर पर हॉरर फिल्मों में डर को अंधेरे से जोड़ा जाता है, लेकिन Midsommar ने इस परंपरा को तोड़ दिया। यह फिल्म दिन के उजाले में होने वाले खौफनाक रिलीजियस रिचुअल्सको दिखाती है। खूबसूरत सिनेमैटोग्राफी और शांत वातावरण के बीच अचानक होने वाली हिंसा दर्शकों को मानसिक रूप से झकझोर देती है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें डर किसी राक्षस या भूत से नहीं, बल्कि इंसानों और उनकी सोच से पैदा होता है। (Still From Film)
क्यों बनती हैं ऐसी फिल्में? इन फिल्मों का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। ये मानव मन की सीमाओं का परीक्षण करती हैं। वे दर्शकों को असहज बनाकर उन्हें अपने डर, एथिक्स और सेंसिटिविटी के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। हॉरर सिनेमा हमेशा समाज का एक आईना रहा है। यह दिखाता है कि इंसान किन चीजों से डरता है और किस हद तक जा सकता है। लेकिन जब फिल्में एक्सट्रीम वायलेंस और सेंसिटिव थीम को दिखाती हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह कला है या सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए बनाया गया कंटेंट। (Still From Film) (यह भी पढ़ें: छुपे हुए रहस्य और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, ये हॉरर फिल्में सिर्फ डराती नहीं, बल्कि दिमाग को भी घुमा देती हैं)