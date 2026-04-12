मार्शल आर्ट्स से हॉलीवुड तक, जैकी चैन को सुपरस्टार बनाने वाली दमदार फिल्में
Jackie Chan’s Best Movies: जैकी चैन ने एक्शन सिनेमा को नई पहचान दी। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि मेहनत, जुनून और हिम्मत की मिसाल भी पेश करती हैं। उनकी फिल्मों में जहां एक ओर जानलेवा स्टंट्स हैं, वहीं दूसरी ओर दिल छू लेने वाला ह्यूमर और इमोशन भी है।
एक्शन, कॉमेडी और खतरनाक स्टंट्स का जब भी जिक्र होता है, जैकी चैन का नाम सबसे पहले आता है। अपनी अनोखी स्टाइल, खुद किए गए स्टंट्स और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के दम पर उन्होंने दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने जैकी चैन को ‘लेजेंड’ बना दिया। (Stills From Films)
Drunken Master (1978) यह फिल्म जैकी चैन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसमें उन्होंने ‘ड्रंकन बॉक्सिंग’ स्टाइल को मजेदार अंदाज में पेश किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और फाइट सीन्स ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। (Still From Film)
Project A (1983) पाइरेट्स के खिलाफ जंग लड़ते हुए सार्जेंट ड्रैगन मा की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। इसमें जैकी चैन के खतरनाक स्टंट्स और शानदार कॉमिक टाइमिंग देखने को मिलती है। (Still From Film)
Wheels on Meals (1984) बार्सिलोना की पृष्ठभूमि में बनी इस फिल्म में दो फूड ट्रक ऑपरेटर्स की कहानी है, जो एक पिकपॉकेट लड़की को गैंगस्टर्स से बचाते हैं। एक्शन और हास्य का बेहतरीन मिश्रण। (Still From Film)
Police Story (1985) एक ईमानदार पुलिस अफसर पर झूठा इल्जाम लग जाता है और वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ता है। इस फिल्म में जैकी चैन के कुछ सबसे खतरनाक स्टंट्स देखने को मिलते हैं। (Still From Film)
Armour of God (1986) ‘एशियन हॉक’ के किरदार में जैकी चैन एक रहस्यमयी खजाने की खोज में यूरोप निकलते हैं। एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर यह फिल्म बेहद लोकप्रिय रही। (Still From Film)
Drunken Master II (1994) पहली फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल और भी बड़ा हिट साबित हुआ। इसमें मार्शल आर्ट्स और इमोशनल संघर्ष दोनों को शानदार तरीके से दिखाया गया है। (Still From Film)
Rumble in the Bronx (1995) न्यूयॉर्क की सड़कों पर गैंगस्टर्स से भिड़ते जैकी चैन ने इस फिल्म के जरिए हॉलीवुड में अपनी मजबूत एंट्री की। (Still From Film)
Rush Hour (1998) एक्शन और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में जैकी चैन ने एक एल.ए.पी.डी. डिटेक्टिव के साथ मिलकर केस सुलझाया। यह फिल्म उनकी इंटरनेशनल सफलता का बड़ा कारण बनी। (Still From Film)
Shanghai Noon (2000) वाइल्ड वेस्ट की कहानी में एक चीनी योद्धा और एक ट्रेन लुटेरे की जोड़ी ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। (Still From Film)
The Tuxedo (2002) एक खास गैजेट वाले टक्सीडो के साथ एक आम इंसान का जासूस बनना, यह फिल्म जैकी चैन के अलग अंदाज को दिखाती है। (Still From Film)
The Karate Kid (2010) इस फिल्म में जैकी चैन ने एक गुरु का किरदार निभाया, जो एक बच्चे को कुंग फू सिखाता है। यह फिल्म उनके गंभीर और भावनात्मक अभिनय को दर्शाती है। (Still From Film)
The Foreigner (2017) इस फिल्म में जैकी चैन का एक नया, गंभीर और इंटेंस रूप देखने को मिलता है, जहां वह अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए संघर्ष करते हैं। (Still From Film)