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एक्शन, कॉमेडी और खतरनाक स्टंट्स का जब भी जिक्र होता है, जैकी चैन का नाम सबसे पहले आता है। अपनी अनोखी स्टाइल, खुद किए गए स्टंट्स और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के दम पर उन्होंने दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने जैकी चैन को ‘लेजेंड’ बना दिया। (Stills From Films)