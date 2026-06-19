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The Parent Trap (1998)

यह एक लोकप्रिय फैमिली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें जन्म के बाद अलग हुई जुड़वां बहनें हैली और एनी एक समर कैंप में मिलती हैं। दोनों अपनी पहचान छिपाकर एक-दूसरे की जगह लेने का फैसला करती हैं और अपने तलाकशुदा माता-पिता को दोबारा मिलाने की कोशिश करती हैं। भावनाओं और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म को आप Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं।