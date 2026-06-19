डबल कैरेक्टर, डबल एंटरटेनमेंट! सस्पेंस, रोमांस और एक्शन से भरपूर हैं ट्विन्स पर बनी ये सुपरहिट फिल्में
Best Twin Movies: जुड़वां किरदारों पर आधारित फिल्में हमेशा दर्शकों को एक अलग अनुभव देती हैं। चाहे आपको हल्की-फुल्की कॉमेडी पसंद हो, रोमांस पसंद हो या फिर रोमांच और सस्पेंस, इस लिस्ट में हर तरह के सिनेप्रेमी के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है।
फिल्मों में जुड़वां किरदार हमेशा से दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। कभी उनकी अदला-बदली से हंसी के फव्वारे छूटते हैं, तो कभी उनकी रहस्यमयी कहानी दर्शकों को रोमांच से भर देती है। अगर आप भी ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जिनमें ट्विन्स की दिलचस्प कहानियां देखने को मिलें, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए।
Judwaa 2 (2017) प्रेम और राजा नाम के जुड़वां भाइयों की यह कहानी कॉमेडी और एक्शन से भरपूर है। जन्म के समय बिछड़े दोनों भाई बड़े होकर मिलते हैं और अपराधियों से मुकाबला करते हैं। यह मनोरंजक बॉलीवुड फिल्म Netflix पर देखी जा सकती है।
Villain (2002) तमिल भाषा की यह एक्शन-कॉमेडी फिल्म शिवा की कहानी दिखाती है, जो भ्रष्ट लोगों को लूटकर दिव्यांगों की मदद करता है। पुलिस से बचने के लिए वह अपने दिव्यांग जुड़वां भाई का रूप धारण करता है। दमदार कहानी वाली इस फिल्म का आनंद आप Prime Video पर ले सकते हैं।
Aalavandhan (2001) यह एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जुड़वां भाई नंदू और विजय की कहानी दिखाई गई है। मानसिक रूप से अस्थिर नंदू अपने भाई की मंगेतर को अपनी सौतेली मां समझकर उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है। सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट से भरपूर यह फिल्म Prime Video पर उपलब्ध है।
Vaalee (1999) यह एक रोमांचक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें जुड़वां भाई शिवा और देवा की कहानी दिखाई गई है। देवा अपने भाई की पत्नी के प्रति खतरनाक जुनून पाल लेता है, जिससे कहानी में कई चौंकाने वाले मोड़ आते हैं। यह फिल्म Prime Video पर उपलब्ध है।
The Parent Trap (1998) यह एक लोकप्रिय फैमिली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें जन्म के बाद अलग हुई जुड़वां बहनें हैली और एनी एक समर कैंप में मिलती हैं। दोनों अपनी पहचान छिपाकर एक-दूसरे की जगह लेने का फैसला करती हैं और अपने तलाकशुदा माता-पिता को दोबारा मिलाने की कोशिश करती हैं। भावनाओं और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म को आप Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं।
Jeans (1998) तमिल सिनेमा की यह रोमांटिक कॉमेडी एक ऐसे पिता की कहानी दिखाती है, जो चाहता है कि उसके जुड़वां बेटे केवल जुड़वां बहनों से ही शादी करें। लेकिन प्यार के रास्ते में यह शर्त बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती है। इस मनोरंजक फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं।
It Takes Two (1995) दो एक जैसी दिखने वाली लड़कियों की यह दिलचस्प कहानी दर्शकों को खूब पसंद आती है। एक अनाथ होती है और दूसरी अमीर परिवार से, लेकिन दोनों अपने-अपने अभिभावकों को मिलाने की कोशिश में जुट जाती हैं। इस मनोरंजक फिल्म को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं।
Hello Brother (1994) तेलुगु सिनेमा की यह सुपरहिट फिल्म जन्म के समय बिछड़े जुड़वां भाइयों देवा और रवि वर्मा की कहानी है। बड़े होने के बाद दोनों मिलकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन से भरपूर इस फिल्म को आप YouTube और Prime Video पर देख सकते हैं।
Twin Dragons (1992) जन्म के समय बिछड़े जुड़वां भाइयों की यह कहानी एक्शन और कॉमेडी का शानदार मिश्रण है। एक भाई मैकेनिक बनता है तो दूसरा मशहूर संगीतकार। जब दोनों की पहचान बदल जाती है, तो कई मजेदार घटनाएं सामने आती हैं। यह फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है।