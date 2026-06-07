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I’m Thinking of Ending Things (2020)

निर्देशक चार्ली कॉफमैन की यह फिल्म एक युवा महिला और उसके बॉयफ्रेंड की यात्रा से शुरू होती है, जो अपने माता-पिता से मिलने एक दूरस्थ फार्महाउस जाते हैं। शुरुआत में यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक ड्रामा लगती है, लेकिन धीरे-धीरे वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। पहली बार देखने पर फिल्म कई सवाल छोड़ जाती है, जबकि दूसरी बार दर्शक समझ पाते हैं कि कहानी शुरू से ही अपने वास्तविक विषय की ओर संकेत कर रही थी। यही वजह है कि यह फिल्म बार-बार देखे जाने पर नए अर्थ प्रदान करती है। (Photo Source: Pexels)