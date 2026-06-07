अगर पसंद हैं पहेलियां तो जरूर देखें ये माइंड-ब्लोइंग फिल्में, पहली बार में नहीं आतीं समझ, दूसरी बार देखने पर खुलते हैं राज
Confusing Films: अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जो आपके दिमाग को चुनौती दें और हर बार देखने पर नया अनुभव दें, तो ये सभी फिल्में अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें। इन फिल्मों की खासियत यह है कि दूसरी बार देखने पर वे बिल्कुल नई कहानी जैसी महसूस होती हैं।
सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार देखने के बाद दर्शक कहानी तो देख लेते हैं, लेकिन उसका असली अर्थ, प्रतीक और छिपी हुई परतें पहली बार में पूरी तरह समझ नहीं पाते। ऐसी फिल्मों की खासियत यही होती है कि दूसरी बार देखने पर वे बिल्कुल नई कहानी जैसी महसूस होती हैं। कई बार दर्शक को लगता है कि उसने पहली बार फिल्म का केवल आधा हिस्सा ही समझा था। (Photo Source: Pexels)
इन फिल्मों में कम्प्लेक्स प्लॉट, समय की उलझनें, साइकोलॉजिकल लेयर्स और सिमबोलिक विजुअलाइजेशन इतने गहरे होते हैं कि उनका वास्तविक अर्थ बार-बार देखने के बाद ही खुलता है। आइए जानते हैं ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में जो दूसरी बार देखने पर और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगती हैं। (Photo Source: Pexels)
A Tale of Two Sisters (2003) दक्षिण कोरिया के निर्देशक किम जी-वून की यह हॉरर फिल्म दो बहनों की कहानी है जो एक मनोरोग केंद्र से घर लौटती हैं। वहां उनका सामना अपने पिता और सौतेली मां से होता है। फिल्म जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाती है, जिससे दर्शक भ्रमित रहते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो पूरी कहानी का अर्थ बदल जाता है। दूसरी बार देखने पर शुरुआती दृश्य बिल्कुल अलग मायने रखते हैं। (Photo Source: Pexels)
Annihilation (2018) एलेक्स गारलैंड द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक्ट्रेस नताली पोर्टमैन एक जीवविज्ञानी की भूमिका निभाती हैं, जो ‘शिमर’ नामक रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करती है। वहां जीव विज्ञान, पहचान और वास्तविकता के नियम बदल जाते हैं। यह फिल्म केवल विज्ञान-कथा नहीं बल्कि आत्म-विनाश, परिवर्तन और मानव स्वभाव पर गहरी टिप्पणी भी है। दूसरी बार देखने पर दर्शक समझ पाते हैं कि शुरुआती घटनाएं बाद की घटनाओं से कितनी सावधानी से जुड़ी हुई हैं। (Photo Source: Pexels)
Coherence (2013) सिर्फ 50,000 डॉलर के बजट में बनी यह साइंस-फिक्शन थ्रिलर एक डिनर पार्टी के दौरान घटित होती है। एक धूमकेतु के गुजरने के बाद दोस्तों का समूह महसूस करता है कि उनकी वास्तविकता कई अलग-अलग संस्करणों में बंट गई है। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें कलाकारों को पूरा स्क्रिप्ट नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप पात्रों की उलझन और दर्शकों की उलझन एक जैसी महसूस होती है। दूसरी बार देखने पर कई घटनाएं और पात्रों के निर्णय बिल्कुल नए नजरिए से समझ आते हैं। (Photo Source: Pexels)
Enemy (2013) डेनिस विलेन्यूव की यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को खोज लेता है। जेक गिलेनहाल के दोहरे किरदार और रहस्यमयी कथानक के कारण फिल्म लगातार दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म का अंतिम दृश्य इतना अप्रत्याशित है कि वह पूरी कहानी को नए संदर्भ में प्रस्तुत कर देता है। दूसरी बार देखने पर इसके प्रतीक, रूपक और मनोवैज्ञानिक संकेत अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। (Photo Source: Pexels)
I’m Thinking of Ending Things (2020) निर्देशक चार्ली कॉफमैन की यह फिल्म एक युवा महिला और उसके बॉयफ्रेंड की यात्रा से शुरू होती है, जो अपने माता-पिता से मिलने एक दूरस्थ फार्महाउस जाते हैं। शुरुआत में यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक ड्रामा लगती है, लेकिन धीरे-धीरे वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। पहली बार देखने पर फिल्म कई सवाल छोड़ जाती है, जबकि दूसरी बार दर्शक समझ पाते हैं कि कहानी शुरू से ही अपने वास्तविक विषय की ओर संकेत कर रही थी। यही वजह है कि यह फिल्म बार-बार देखे जाने पर नए अर्थ प्रदान करती है। (Photo Source: Pexels)
Memento (2000) निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की यह फिल्म सिनेमा इतिहास की सबसे अनोखी कहानियों में गिनी जाती है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अल्पकालिक स्मृति हानि है और वह अपनी पत्नी के हत्यारे की तलाश कर रहा है। फिल्म की कहानी उल्टे क्रम में दिखाई जाती है, यानी हर दृश्य वहां खत्म होता है जहां पिछला दृश्य शुरू हुआ था। दर्शक भी नायक की तरह भ्रमित रहते हैं। जब फिल्म का अंत सामने आता है तो पूरी कहानी का अर्थ बदल जाता है। दूसरी बार देखने पर दर्शक हर दृश्य को एक नए संदर्भ में समझ पाते हैं। (Photo Source: Pexels)
Mulholland Drive (2001) डेविड लिंच की यह रहस्यमयी फिल्म हॉलीवुड, सपनों और पहचान की जटिल दुनिया में ले जाती है। सतह पर यह एक अभिनेत्री और स्मृति खो चुकी महिला की कहानी लगती है, लेकिन फिल्म के मध्य में एक रहस्यमयी नीला बॉक्स पूरी कहानी को बदल देता है। लिंच ने कभी भी फिल्म के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट नहीं किया। यही कारण है कि दर्शक इसे समझने के लिए बार-बार देखते हैं। दूसरी बार फिल्म देखने पर कई छोटे संकेत और प्रतीक सामने आते हैं जो पहली बार नजरअंदाज हो जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
Primer (2004) सिर्फ 7,000 डॉलर के बजट में बनी यह फिल्म समय यात्रा पर आधारित सबसे जटिल फिल्मों में से एक मानी जाती है। कहानी दो इंजीनियरों की है जो गलती से टाइम मशीन बना लेते हैं। निर्देशक शेन कैरथ ने दर्शकों के लिए कहानी को आसान बनाने की कोई कोशिश नहीं की। यही वजह है कि अधिकांश लोगों को इसे समझने के लिए कई बार देखना पड़ता है। आज भी यह फिल्म टाइम ट्रैवल शैली की सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है। (Photo Source: Pexels)
The Lighthouse (2019) रॉबर्ट एगर्स द्वारा निर्देशित यह फिल्म दो प्रकाशस्तंभ रक्षकों की कहानी है जो एक निर्जन द्वीप पर धीरे-धीरे मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। विलेम डैफो और रॉबर्ट पैटिनसन के शानदार अभिनय से सजी यह फिल्म मिथकों, साहित्य और मनोविज्ञान की कई परतों को जोड़ती है। पहली बार देखने पर यह एक मनोवैज्ञानिक हॉरर लगती है, लेकिन दूसरी बार दर्शक इसके भीतर छिपे प्रतीकों और मिथकीय संदर्भों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। (Photo Source: Pexels)
Triangle (2009) यह ब्रिटिश हॉरर-थ्रिलर एक महिला और उसके दोस्तों की कहानी है, जिनकी नौका समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वे एक रहस्यमयी जहाज पर पहुंचते हैं, जहां घटनाएं बार-बार दोहराई जाने लगती हैं। फिल्म का अंतिम हिस्सा दर्शकों को मजबूर करता है कि वे पूरी कहानी को फिर से याद करें। दूसरी बार देखने पर समय और घटनाओं का जाल अधिक स्पष्ट होता है और फिल्म की चतुर संरचना सामने आती है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: अगर आपको पसंद हैं माइंड-बेंडिंग फिल्में, तो मिस न करें ये वन-नाइट थ्रिलर्स, हर मोड़ पर मिलेगा सरप्राइज)