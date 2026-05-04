2 /9

थलापति विजय

साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने 2024 में अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) लॉन्च कर राजनीति में औपचारिक एंट्री की। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर खुद को पूरी तरह राजनीति के लिए समर्पित किया। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। विजय ने खुद को द्रविड़ राजनीति के नए विकल्प के रूप में पेश किया और दावा किया कि वह महान एक्टर-राजनेता एम.जी. रामचंद्रन की तरह सत्ता तक पहुंच सकते हैं। (Photo Source: Thalapathy Thamizhaga Vetri Kazhagam/Facebook)