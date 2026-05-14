कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में तारा सुतारिया का डेब्यू, ब्लैक-व्हाइट गाउन में दिखा विंटेज हॉलीवुड चार्म
Tara Sutaria Cannes 2026: तारा ने अपने कान्स डेब्यू के लिए हेल्सा स्टूडियो की ब्लैक एंड व्हाइट मिडी गाउन चुनी, जो क्लासिक और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मेल थी। एक्सेसरीज की बात करें तो तारा ने अपने पुराने ‘ओल्ड मनी’ एस्थेटिक को बरकरार रखते हुए केवल पर्ल ड्रॉप स्टेटमेंट ईयररिंग्स पहने।
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने शानदार डेब्यू से फैशन जगत में हलचल मचा दी है। फ्रेंच रिवेरा की खूबसूरत बैकग्राउंड में तारा का पहला लुक किसी क्लासिक हॉलीवुड फिल्म के दृश्य जैसा नजर आया। अपने एलिगेंट और टाइमलेस स्टाइल के जरिए उन्होंने यह साबित कर दिया कि सादगी में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अट्रैक्शन छिपा होता है। (Photo Source: @tarasutaria/Instagram)
अपने पहले दिन के लिए तारा ने हेल्सा स्टूडियो की एक बेहद खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट मिडी गाउन पहनी। इस स्ट्रैपलेस ड्रेस में डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन दी गई थी, जिसकी व्हाइट डिटेलिंग ब्लैक बॉडिस के साथ शानदार कंट्रास्ट बना रही थी। ड्रेस की फिटेड कमर और नीचे की ओर फैला वॉल्यूमिनस स्कर्ट उनके पूरे लुक को बेहद रॉयल बना रहा था। (Photo Source: @tarasutaria/Instagram)
इस गाउन की सबसे खास बात थी इसकी हेमलाइन पर की गई डेलिकेट लेस डिटेलिंग और पॉपलिन एक्सेंट, जिसने इसमें 1950 के दशक की विंटेज झलक जोड़ दी। तारा का यह लुक फैशन प्रेमियों को हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों ऑड्री हेपबर्न और ग्रेस केली की याद दिला गया, जिनकी स्टाइल आज भी क्लासिक फैशन की पहचान मानी जाती है। (Photo Source: @tarasutaria/Instagram)
एक्सेसरीज के मामले में भी तारा ने अपने ‘ओल्ड मनी एस्थेटिक’ को बनाए रखा। उन्होंने केवल पर्ल ड्रॉप स्टेटमेंट ईयररिंग्स पहने, जो उनके चेहरे की खूबसूरती को और उभार रहे थे। इसके अलावा उन्होंने YSL के कैट-आई सनग्लासेस के साथ अपने लुक को और ज्यादा रिफाइंड बनाया। (Photo Source: @tarasutaria/Instagram)
अपने आउटफिट को पूरा करने के लिए तारा ने जिमी चू की क्लासिक पॉइंटेड पंप्स चुनीं। उनका पूरा लुक यह दर्शाता था कि फैशन में कम ही ज्यादा होता है। बिना किसी अतिरिक्त चमक-दमक के उन्होंने अपने आत्मविश्वास और शालीनता से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। (Photo Source: @tarasutaria/Instagram)
ब्यूटी फ्रंट पर भी तारा ने पूरी तरह ओल्ड हॉलीवुड ग्लैम को अपनाया। उन्होंने सॉफ्ट मैट बेस, हल्का ब्रॉन्जर, फ्लटररी आईलैशेज और न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक के साथ बेहद नैचुरल लेकिन प्रभावशाली मेकअप किया। उनके बालों को डीप साइड पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया गया, जिसने उनके पूरे लुक में और भी क्लासिक आकर्षण जोड़ दिया। (Photo Source: @tarasutaria/Instagram)
तारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस लुक की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “Festival de Cannes में आमंत्रित होने और Red रेड सी फिल्म फाउंडेशन की ‘विमेन इन सिनेमा’ गाला में सम्मानित होने पर बेहद उत्साहित हूं। कल की शाम मेरे लिए बहुत खास होने वाली है।” उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और फैशन एक्सपर्ट्स ने जमकर उनकी तारीफ की। (Photo Source: @tarasutaria/Instagram)