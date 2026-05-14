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तारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस लुक की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “Festival de Cannes में आमंत्रित होने और Red रेड सी फिल्म फाउंडेशन की ‘विमेन इन सिनेमा’ गाला में सम्मानित होने पर बेहद उत्साहित हूं। कल की शाम मेरे लिए बहुत खास होने वाली है।” उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और फैशन एक्सपर्ट्स ने जमकर उनकी तारीफ की। (Photo Source: @tarasutaria/Instagram)