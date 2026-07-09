4 /8

3- फतेह सिंह (जट्ट एंड जूलिएट सीरीज)

दिलजीत दोसांझ ने परदे पर कभी पुलिस ऑफिस बन तो कभी आशिक बन दर्शकों को एंटरटेन करते नजर आ चुके हैं। वह जिस भी किरदार में होते हैं उसे बड़े ही बखूबी से निभाते हैं। साल 2012 में पंजाबी फिल्म जट्ट एंड जूलिएट की पहली किस्त और दूसरी साल 2013 में रिलीज हुई, जिसमें अभिनेता फतेह सिंह बन दर्शकों को कभी हंसाते तो कभी अपनी रोमांटिक अदाकारी से युवाओं का दिल जीतते नजर आएं। दिलजीत दोसांझ की ये एक आइकॉनिक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। (Photo Source: Prime Video)