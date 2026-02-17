1 /10

अगर आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन न होकर आपके दिमाग पर गहरा असर छोड़ें, तो सर्वाइवल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की यह लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। इन फिल्मों में सिर्फ डर नहीं होता, बल्कि ऐसा सस्पेंस, साइकोलॉजिकल प्रेशर और सर्वाइवल की जंग होती है, जो देखने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग में घूमती रहती है। समुद्र की गहराई से लेकर सुनसान जंगल और रहस्यमयी नाव तक,हर जगह खतरा छिपा है। (Stills From Films)