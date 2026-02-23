JioHotstar पर देखने लायक 8 बेहतरीन शॉर्ट फिल्में, जो कम समय में छोड़ेंगी गहरा असर
Best Short Films: अगर आप कम समय में ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाएं, तो ये शॉर्ट फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं। अलग-अलग विषयों, सामाजिक मुद्दों और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरी ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें।
February 23, 2026 17:40 IST
आज के दौर में हर किसी के पास लंबी फिल्में देखने का समय नहीं होता, लेकिन अच्छी कहानियों की तलाश खत्म नहीं होती। ऐसे में शॉर्ट फिल्में एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आती हैं। कम समय में मजबूत कहानी, दमदार अभिनय और गहरा संदेश देने वाली कई शानदार शॉर्ट फिल्में Jio Hotstar पर उपलब्ध हैं। ये फिल्में न सिर्फ मनोरंजन करती हैं बल्कि समाज, रिश्तों और मानवीय भावनाओं पर सोचने के लिए भी मजबूर करती हैं। आइए जानते हैं Jio Hotstar पर मौजूद कुछ बेहतरीन शॉर्ट फिल्मों के बारे में-
(Photos Source: JioHotstar)
The Daughter यह फिल्म एक बेटी की इमोशनल जर्नी को दिखाती है, जो कठिन परिस्थितियों के बीच अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला करती है। यह कहानी पिता-बेटी के रिश्ते की गहराई और सेक्रिफाइज को बेहद संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। (Photo Source: JioHotstar)
Machis Ki Dibiya तलाक के कगार पर खड़ी आशिमा की जिंदगी एक कैब राइड के दौरान बदलने लगती है। इस सफर में सामने आने वाला एक छुपा सच उसे अपने फैसलों और रिश्तों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। यह फिल्म रिश्तों की जटिलता और आत्म-चिंतन की कहानी है। (Photo Source: JioHotstar)
Murakh: The Idiot यह फिल्म अब्दुल नाम के एक गरीब और अशिक्षित व्यक्ति की कहानी है, जो वीजा न मिलने पर मजबूरी में एक डोमेस्टिक फ्लाइट को हाईजैक करने का फैसला करता है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह व्यंग्य समाज में मौजूद धार्मिक झुकाव और भेदभाव पर तीखा प्रहार करता है। (Photo Source: JioHotstar)
Laar एक मिडिल-क्लास सिंगल मां अपने दिमागी रूप से कमजोर बेटे की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके लिए पत्नी ढूंढने की कोशिश करती है। यह फिल्म सोसायटी, मोरालिटी और ह्यूमन नीड्स के जटिल सवालों को सामने लाती है। (Photo Source: JioHotstar)
Bhaskar Calling एक सेल्समैन अपने क्लाइंट को लोन देने के लिए मनाने जाता है, लेकिन घटनाओं की एक अजीब और कॉमेडी सीरीज शुरू हो जाती है। फिल्म का अंत एक अनएक्सपेक्टेड और मजेदार ट्विस्ट के साथ होता है। (Photo Source: JioHotstar)
Gangster Ganga यह फिल्म एक दादी और उनके पोते के बीच रिश्ते की कहानी है, जिन्हें अपने खोए हुए इमोशनल कनेक्शन को फिर से मजबूत करने का मौका मिलता है। यह कहानी परिवार और रिश्तों की अहमियत को खूबसूरती से दिखाती है। (Photo Source: JioHotstar)
Bebaak सच्ची घटना से प्रेरित यह फिल्म फातिन नाम की एक युवा महिला की कहानी है, जिसे स्कॉलरशिप इंटरव्यू के दौरान धार्मिक कट्टरता और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक दबावों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। (Photo Source: JioHotstar)