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अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ अलग व दिल दहला देने वाला देखना चाहते हैं, तो साउथ इंडियन सिनेमा आपके लिए खजाना है। यहां की फिल्मों में सिर्फ भूत-प्रेत ही नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक कहानियां, लोककथाएं और रहस्यमयी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बेहतरीन साउथ हॉरर फिल्मों के बारे में-

(Still From Film)