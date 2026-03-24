डर और सस्पेंस का तगड़ा डोज, दिल दहला देंगी ये साउथ की हॉरर फिल्में, क्या आप देख पाएंगे
Top South Horror Movies: साउथ इंडियन हॉरर फिल्में सिर्फ डराने के लिए नहीं होतीं, बल्कि ये दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करती हैं। चाहे आपको सस्पेंस पसंद हो, साइकोलॉजिकल थ्रिल या फिर हल्की-फुल्की हॉरर-कॉमेडी, इस लिस्ट में हर तरह का मनोरंजन मौजूद है।
अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ अलग व दिल दहला देने वाला देखना चाहते हैं, तो साउथ इंडियन सिनेमा आपके लिए खजाना है। यहां की फिल्मों में सिर्फ भूत-प्रेत ही नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक कहानियां, लोककथाएं और रहस्यमयी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बेहतरीन साउथ हॉरर फिल्मों के बारे में-
(Still From Film)
3:33 (2021) यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसमें कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे नए घर में शिफ्ट होने के बाद हर रोज रात 3:33 बजे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हादसे और डरावने सपने उसकी जिंदगी को घेर लेते हैं। सवाल ये है कि ये सब मानसिक भ्रम है या कुछ और? (Still From Film)
Asvins (2023) इस फिल्म में यूट्यूबर्स का एक ग्रुप गलती से 1500 साल पुराने एक खतरनाक आत्मा को जगा देता है। इसके बाद जो घटनाएं होती हैं, वो रोंगटे खड़े कर देती हैं। यह फिल्म डार्क फैंटेसी और हॉरर का बेहतरीन मिश्रण है। (Still From Film)
Bhoothakaalam (2022) मलयालम की यह साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म एक मां और बेटे की कहानी है, जो परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। यह फिल्म मानसिक तनाव, अकेलेपन और डर को बहुत गहराई से दिखाती है। (Still From Film)
Boomika (2021) तमिल भाषा की यह हॉरर थ्रिलर एक सुनसान और रहस्यमयी प्रॉपर्टी के इर्द-गिर्द घूमती है। कुछ लोग उस जगह को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन वहां होने वाली अजीब घटनाएं उन्हें डराने लगती हैं। धीरे-धीरे पता चलता है कि ये घटनाएं सिर्फ पारानॉर्मल नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी गहरा राज छिपा है। (Still From Film)
Bramayugam (2024) यह एक पीरियड फोक हॉरर फिल्म है, जिसमें एक लोक गायक की कहानी दिखाई गई है। वह एक प्राचीन हवेली में फंस जाता है, जहां उसे डरावनी और रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म का डार्क माहौल इसे खास बनाता है। (Still From Film)
Choo Mantar (2025) कन्नड़ भाषा की यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म चार दोस्तों की कहानी है, जो एक पुराने ‘मॉर्गन हाउस’ में खजाने की तलाश में जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें अतीत के रहस्यों और डरावनी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में डर के साथ हल्का-फुल्का कॉमेडी का तड़का भी है। (Still From Film)
Kumari (2022) यह फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी एक शापित गांव में होती है। वहां के लोग अपनी परंपराओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिल्म में लोककथाओं और हॉरर का शानदार मेल देखने को मिलता है। (Still From Film)
Pizza (2012) यह फिल्म साउथ की सबसे पॉपुलर हॉरर फिल्मों में से एक मानी जाती है। कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की है जो एक ग्राहक के घर जाता है, लेकिन वहां फंस जाता है और डरावनी घटनाओं का सामना करता है। फिल्म का ट्विस्ट और सस्पेंस दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। (Still From Film)
Subham (2025) यह तेलुगु हॉरर-कॉमेडी काफी अनोखी कहानी लेकर आती है। गांव की महिलाओं पर उनके पूर्वजों की आत्माएं कब्जा कर लेती हैं, सिर्फ एक टीवी सीरियल देखने के लिए! तीन दोस्त इस समस्या को सुलझाने के लिए उस सीरियल का नया अंत खुद बनाने की योजना बनाते हैं। (Still From Film) (यह भी पढ़ें: फ्री में मिल रहा है हॉरर का मजा, YouTube पर देखें ये शानदार फिल्में)