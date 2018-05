Published on May 31, 2018 9:25 am

1 / 7 दक्षिण भारतीय फिल्मों की स्टार अभिनेत्री वेदिका कुमार जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वेदिका अपने करियर की शुरूआत 'द बॉडी' से करने जा रही हैं और फिल्म में वेदिका के अपोजिट अभिनेता इमरान हाशमी नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्टर जीतू जोसेफ कर रहे हैं, जिन्हें साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम के लिए जाना जाता है। वेदिका दक्षिण भारतीय फिल्मों का एक जाना-माना चेहरा है, उन्होंने मलयालम, तेलगु, तमिल, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड डेब्यू को लेकर वेदिका ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं सही प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही थी और इसके लिए मैं काफी खुश हूं। इमरान हाशमी एक बेहतरीन एक्टर हैं और उनके साथ काम करके मैं बेहद खुश हूं। (फोटो सोर्स- इंस्टग्राम)

2 / 7 कहा जा रहा है कि फिल्म 'बॉडी' की शूटिंग को लखनऊ में की जाएगी। फिल्म की रिलीज फरवरी 2019 में तय की गई है। (फोटो सोर्स- इंस्टग्राम)

3 / 7 वेदिका स्टारर फिल्म 'बॉडी' का निर्माण अजुर एंटरटेनमेंट के सुनीर खेत्रपाल और वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स करेंगा। (फोटो सोर्स- इंस्टग्राम)

4 / 7 'बॉडी' में वेदिका एक कॉलेज जाने वाली लड़की का किरदार अदा करेंगी। (फोटो सोर्स- इंस्टग्राम)

5 / 7 फिल्म 'बॉडी' साल 2012 में आई स्पेनिश फिल्म El cuerpo का हिंदी रीमेक बताई जा रही है। (फोटो सोर्स- इंस्टग्राम)

6 / 7 जीतू जोसेफ की फिल्म में वेदिका के अलावा ऋषि कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगे। बता दें कि निर्देशक के तौर पर जीतू भी इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। (फोटो सोर्स- इंस्टग्राम)