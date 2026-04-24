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सोनम कपूर ने 29 मार्च 2026 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया था। इसके बाद से ही वह लगातार अपने इस नए सफर की झलकियां फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह अपने बड़े बेटे वायु के साथ नाश्ता करती दिख रही हैं, जबकि एक अन्य तस्वीर में आनंद आहूजा अपने नवजात बेटे को गोद में लिए नजर आ रहे हैं। एक प्यारे पल में वायु अपने छोटे भाई की क्रैडल में झांकते दिखते हैं। (Photo Source: @sonamkapoor/instagram)