Updated on May 7, 2018 10:42 am

1 / 13 बॉलीवुड एक्ट्रेस और अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर की 8 मई को शादी है। सोनम दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी करने जा रही हैं। इसके चलते कपूर परिवार और आहूजा परिवार में सोनम आनंद की शादी का उत्सव मनाया जा रहा है। सोनम और आनंद काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। इसके बाद कपूर और आहूजा फैमिली ने मिलकर दोनों की शादी तय कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर स्टेटमेंट जारी कर सोनम आनंद की शादी की खबर दी। वहीं 6 मई को सोनम की मेहंदी रस्म हुई, जिसमें कपूर फैमिली के सारे स्टार्स मौजूद रहे। वहीं बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी सोनम की मेहंदी रस्म में दिखाई दिए। सोनम की मेहंदी पर श्रीदेवी की बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशा कपूर मौजूद रहीं। अर्जुन कपूर, अंशुला भी सोनम की मेहंदी पर डांस करने पहुंचे। तो वहीं करण जौहर भी सोनम की मेहंदी पर आए। देखें सोनम की मेहंदी में परिवार सदस्यों की तस्वीरें(सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम से ली गई हैं।) :-

2 / 13 बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। इस खुशी में आहूजा और कपूर परिवार एक साथ जश्न मना रहा है। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

3 / 13 सोनम और आनंद की शादी 8 मई 2018 को मुंबई में हो रही है। सोनम की मेहंदी पर उनके कजिन्स और फ्रेंड्स शामिल हुए (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

4 / 13 मेहंदी पर सभी ने जम कर मस्ती की । संजय की बेटी, खुशी जाह्नवी और अंशुला (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

5 / 13 करीबी दोस्त के साथ सोनम कपूर (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

6 / 13 बहन की मेहंदी पर फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते अर्जुन कपूर (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

7 / 13 मेहंदी लगाते हुए सोन्म (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

8 / 13 सोनम की कजिन और संजय कपूर की बेटी (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

9 / 13 अर्जुन और हर्ष (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

10 / 13 अर्जुन कपूर (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

11 / 13 मेहंदी सेरमनी के बाद सोनम कपूर (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

12 / 13 आनंद के साथ सोनम (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)